"Père Noël à domicile" avec Medi Sadoun et 20 guests sur M6 mardi 17 décembre 2024 (vidéo)

Mardi 17 décembre 2024 à 21:10, M6 diffusera "Père Noël à domicile", une fiction inédite écrite et réalisée par Manu Joucla jouée par une vingtaine de comédiens et d'humoristes.

L'histoire en quelques lignes...

Le soir de Noël, Paris brille de mille feux et tous s’apprêtent à faire la fête dans la chaleur d’un 24 décembre. Tous ? Pas vraiment car Enzo (Medi Sadoun), comédien au chômage et livreur à domicile, est forcé par son patron de faire une tournée de cadeaux dans la capitale, en tenue de Père Noël. Encore un loupé pour Enzo qui avait promis à sa femme (Louise Monot), sa fille et ses beauxparents (Éric Massot et Élise Larnicol) d’être présent pour une fois… Juré craché, il sera là pour la bûche avant minuit !

Ce qu’Enzo ne sait pas, c’est qu’il va tomber sur des familles toutes plus dérangées les unes que les autres… Du père de famille qui annonce à sa fille qu’il la déshérite au profit de sa petite amie de 25 ans, au cadre stressé qui couvre de cadeaux son fils dont il ne s’occupe pas, en passant par le complotiste qui offre à son enfant une mappemonde en forme de Terre plate, les copines qui se sont offert un stripteaseur ou le couple d’hurluberlus qui croit vraiment au Père Noël, la tournée d’Enzo n’est pas près de se terminer !

Le patron d’Enzo (François Bureloup), personnage haut en couleur aux colères explosives, las des déboires mécaniques de son employé (il faut dire qu’Enzo collectionne les accidents !), lui adjoint une collègue, Laurène (Alice Pol), pour l’accompagner et surtout conduire la camionnette ! Noël est synonyme de « lose » pour elle : c’est à cette période que son mari l’a quittée… Donc plutôt que d’être toute seule devant sa dinde aux marrons, autant bosser, et ça ne l’empêchera pas de râler ! Dernière précision du patron à Enzo avant de partir : s’il ne remplit pas parfaitement sa mission... Il est définitivement viré

Au cours de sa route, il va croiser...

François (François Berléand), fringuant septuagénaire qui a décidé d’annoncer à ses enfants qu’il les déshérite au profit de Jessy (Joy Esther) sa jeune nouvelle compagne. Libre à eux d’investir dans le spa qu’il projette de construire avec leur argent, à un tarif préférentiel bien sûr… Pas de chance pour sa fille Shirley (Shirley Bousquet) qui comptait annoncer à la famille un heureux événement. Mais comment ça, Shirley n’est plus lesbienne ? Pour le fiancé de Shirley et futur père de l’enfant (Denis Maréchal), ce 1er Noël dans sa belle-famille devient de plus en plus pénible... Pas plus de chance non plus pour le frère (François- Xavier Demaison) et son épouse (Camille Lellouche), couple déjà en crise depuis la succession de la maman où il a l’impression d’avoir été spolié, et qui voit le reste de l’héritage partir en poussière…

Émilie (Firmine Richard), une petite mamie qui s’apprête à passer Noël seule, loin de son fils qui vit en Australie. Après quelques pas de danse collés serrés avec Enzo et deux trois rhums arrangés, le Père Noël décide de l’emmener dans sa tournée, contre l’avis de Laurène… Adrien et Chloé (Éric Antoine et Élodie Poux), des vrais fans de Noël dont les guirlandes illuminent tout l’appartement. Tellement fans qu’ils passent la soirée en pyjamas de Noël, que leur chien est déguisé en lutin et qu’ils refusent de laisser partir Enzo s’il ne passe pas par la cheminée. Car oui, Chloé et Adrien croient vraiment au Père Noël…

Élodie (Anne Girouard), elle, a décidé de passer Noël avec ses copines (Anne Cazenave et Olivia Gotanegre) et de se commander un stripteaseur (Ambroise Michel) pour l’occasion. Après être passé par la cheminée d’Adrien et Chloé, le costume d’Enzo est noir de suie, il faut le laver... Le Père Noël se retrouve donc en slip dans le salon de trois copines éméchées. Tout irait bien si le vrai stripteaseur n’arrivait à ce moment-là, en même temps que le mari d’Élodie, un commissaire en service (Antoine Duléry), homme excessivement jaloux et sanguin.

Arnaud (Bruno Salomone) le complotiste, lui aussi, croit au Père Noël, parce qu’il ne faut pas écouter ce que les médias disent ! Quelle joie pour lui de pouvoir offrir à son fils une mappemonde en forme de Terre plate où l’Australie n’existe pas ! Et si Enzo n’était pas le vrai Père Noël ? La femme d’Arnaud (Sophie Le Tellier) est au bord du craquage... Il est temps de filer pour notre livreur avant que les choses ne dégénèrent…

Entre deux livraisons, Enzo croisera aussi un Père Noël cambrioleur (Loïc Legendre), qui est plutôt du genre à remplir sa hotte qu’à offrir des cadeaux. Question de point de vue… Sergio (Éric Collado), le père d’un foyer modeste en banlieue, n’en revient pas quand le Père Noël sonne à la porte pour offrir à son fils le cadeau de ses rêves : une magnifique console de jeux dernier cri ! Mais le téléphone d’Enzo sonne, son patron est furieux : la console n’est pas pour la famille modeste mais pour le fils de Cédric, le cadre richissime.

Cédric (Fred Testot), un cadre stressé collé à son téléphone couvre de cadeaux son fils unique dont il ne s’occupe jamais. Fier de sa réussite il insiste pour montrer à Enzo la magnifique Tesla qu’il s’est offerte pour Noël. Mais p*** !? Quel est l’enc**** qui a embouti l’aile avant de son bolide ??? Courage, fuyons !

Heureusement ce conte de Noël se finira en chanson avec Hakim et Mouss (de ZEBDA), sur une création originale, spécialement composée pour ce film !

Avec : Medi Sadoun, Alice Pol, Louise Monot, Eric Antoine, François Berléand, Shirley Bousquet, François Bureloup, François-Xavier Demaison, Eric Collado, Antoine Duléry, Anne Girouard, Élise Larnicol, Loïc Legendre, Camille Lellouche, Denis Maréchal, Eric Massot, Elodie Poux, Firmine Richard, Bruno Salomone, Sophie Le Tellier, Fred Testot.