"Une Famille en Or" : Booder vs Alex Vizorek sur TMC mercredi 13 août 2025

lundi 11 août 2025
"Une Famille en Or" : Booder vs Alex Vizorek sur TMC mercredi 13 août 2025

Mercredi 13 août 2025 à 21:25, TMC rediffusera le numéro du jeu "Une famille en or" dans lequel la famille Booder affronte la famille Alex Vizorek. 

La nouvelle saison du jeu "Une famille en or" démarre ce soir par l’un des matchs de l’année, arbitré par Camille Combal.

L’opposition entre deux familles d’humoristes qui vont tenter de décrocher une place en finale pour espérer gagner jusqu’à 100 000 euros au profit de e-Enfance, association de protection de l'enfance sur internet.

D’un côté : La Famille Booder avec Booder, la comédienne Helena Noguerra et les humoristes Laurie Perret & Ahmed Sparrow.

Face à eux : La Famille Vizorek avec une team 100% humoristes : Alex Vizorek, Camille Lavabre, Alexandre Kominek & Samuel Bambi.

Au milieu : … Camille Combal.

Ces deux familles ultra-motivées ne se feront aucun cadeau. Elles ont deux objectifs : Gagner et Gagner.

