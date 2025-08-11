"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - Les animaux pètent les plombs" sur Gulli mercredi 13 août 2025

Issa Doumbia vous donne rendez-vous sur Gulli mercredi 13 août 2025 à 21:05 pour revoir un numéro de l'émission "Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" consacrée aux animaux qui pètent les plombs...

Issa Doumbia et ses chroniqueurs vous ont préparé une émission qui ne va pas manquer de mordant...

Entre des chats et des chiens complètement fous, des lamas revanchards ou encore des dromadaires carrément toqués, préparez-vous à partir sur la piste des animaux les plus drôles de la planète !

Sans oublier le désopilant Booder en invité exceptionnel qui vous fera rire comme une baleine…

Alors, n’attendez plus, enfilez votre plus beau costume à poils ou à plumes et interdiction de nous poser un lapin, on vous garantit votre soirée la plus poilante de l’année...

Quelle vidéo occupera fièrement… ou pas la première place du podium ? Pour le savoir, rendez-vous mercredi 13 août 2025 à 21:05 sur Gulli.