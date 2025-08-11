recherche
"Memory, qui paire gagne !" un nouveau jeu quotidien sur France 2 avec Damien Thévenot

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 11 août 2025 227
À découvrir lundi 1er septembre 2025 à 21:00 sur France 2, le premier numéro de "Memory, qui paire gagne !", un nouveau jeu qui met votre mémoire à l'épreuve, présenté par Damien Thévenot.

Inspiré du jeu de notre enfance auquel nous avons toutes et tous joué, Memory, qui paire gagne ! est un jeu inédit, de création française, à partager en famille ou entre amis !

Avec Memory, qui paire gagne !, il suffit de retrouver les bonnes paires d’images grâce à sa mémoire et un peu de réflexion pour l’emporter.

Ainsi, chaque jour, du lundi au jeudi, 2 candidats s’affrontent lors de 2 manches du « 8 pour 8 » pour que le ou la meilleure puisse tenter sa chance devant « la grille à cadeaux », manche où il faut retrouver un maximum de paires de cadeaux (voyages, hi-fi, électroménager, vélo ou trottinette électrique….), soit jusqu'à 9 000 euros de cadeaux à gagner !

Le jeudi soir, le candidat de la semaine qui a obtenu le plus gros panier à cadeaux se qualifie pour la finale du vendredi, durant laquelle il peut espérer gagner ses cadeaux en affrontant « la grille finale » de Memory qui paire gagne !

Qui aura l’œil, les nerfs et bien sûr la mémoire pour repartir les bras chargés de cadeaux ?

Publié dans Divertissements, Primes à venir, Rentrée TV
