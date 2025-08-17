"Les 20 tubes des années 80 préférés des Français" à revoir sur W9 mardi 19 août 2025

Mardi 19 août 2025 à 21:10 sur W9, Jérôme Anthony vous proposera une grande soirée autour des plus grands tubes des années 80 dans "Les 20 tubes des années 80 préférés des Français".

Selon un classement établi sur la base d’un grand sondage national IFOP, découvrez les 20 succès d’hier devenus des tubes cultes, gravés à jamais dans le cœur des français.

Tubes branchés ou succès kitsch, ils ont bercé toute une décennie, de "L’amour à la plage" de Niagara à "Voyage, voyage" de Desireless en passant par "Femme libérée" de Cookie Dingler, ou encore "Les démons de minuit" d’Émile et Images, "En rouge et noir" de Jeanne Mas, "Macumba" de Jean-Pierre Mader…

Vivez une soirée remplie de nostalgie. Découvrez l'histoire secrète de leur création et également comment ces artistes devenus des icônes des années 80 ont vécu leur passage de l'ombre à la lumière.

Mais parmi toutes ces chansons francophones, certaines ne sont pas aussi légères que vous le pensiez, à l'image d'une décennie riche en contraste...

Alors quelles sont les 20 qui font partie d'une playlist idéale ? Quels sont les plus grands classiques du Top 50 et quel titre sera sacré tube le plus emblématique de cette folle décennie ?

De la 20ème à la 1ère place, rendez-vous pour la crème de la crème des années 80 !