"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" : spéciale Super-Zéros" sur Gulli mercredi 20 août 2025

Mercredi 20 août 2025 à 21:05 sur Gulli, Issa Doumbia vous proposera de revoir un numéro des "100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" qui sera consacré aux Super-Zéros.

Issa Doumbia a réuni pour vous les Avengers du rire et vous téléporte dans l’univers fantastique des super-héros, enfin plutôt des super-zéros !

Apprêtez-vous à découvrir les gamelles les plus extraordinaires de notre univers : des super-pouvoirs en carton, des super-boulets ou encore des super-teubés ! N’est pas Superman qui veut !

Les super-chroniqueurs Laurie Peret, Tareek, Priscilla Betti et Norbert Tarayre vont revêtir leurs plus beaux collants de super-héros pour accueillir, dans leur multivers du rire, le super-mannequin Baptiste Giabiconi.

Alors prêts à embarquer dans cette nouvelle aventure complètement hilarante ? La spéciale « super-zéros », c'est parti vers l’infini et au-delà…

Quelle vidéo occupera fièrement… ou pas la première place du podium ? Pour le savoir, rendez-vous mercredi 20 août 2025 à 21:05 sur Gulli.