recherche
Divertissements

Le spectacle "Grandis un peu !" d'Éric Antoine rediffusé sur W9 mercredi 27 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 25 août 2025 175
Le spectacle "Grandis un peu !" d'Éric Antoine rediffusé sur W9 mercredi 27 août 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir sur W9 mercredi 27 août 2025 à 21:10, le spectacle “Grandis un peu !" d'Éric Antoine, capté à la Seine Musicale,  une véritable ode à l'enfance et à la question du passage à l'âge adulte. 

Éric Antoine se demande souvent si, l'enfant qu'il a été, serait fier de l'adulte qu'il est devenu...

Entre pitreries et innocence, Eric Antoine nous transporte dans un spectacle magique et raconte l'histoire d'un enfant incompris qui réalise son rêve le plus cher.

"Grandis un peu !" est un spectacle qui invite à la réflexion sur son propre parcours, tout en offrant un divertissement de qualité grâce au talent d'Éric Antoine pour l'humour et la magie. C'est un spectacle touchant et spectaculaire qui plaira aux fans de l'artiste et à ceux qui apprécient les spectacles mêlant les genres.

"Grandis un peu !" a été enregistré à La Seine Musicale à Paris, avec une scénographie impressionnante, un orchestre symphonique et des tours de magie toujours pleins d'humour... mais aussi de tendresse.
Dernière modification le lundi, 25 août 2025 13:15
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Incroyables mariages gitans - 3 fêtes pour une lune de miel&quot; sur TFX mercredi 27 août 2025

"Incroyables mariages gitans - 3 fêtes pour une lune de miel" sur TFX mercredi 27 août 2025

25 août 2025 - 13:17

Sur le même thème...

Le concert de Manu Chao et Radio Bemba Sound System à La Villette rediffusé sur France 4 mercredi 27 août 2025

Le concert de Manu Chao et Radio Bemba Sound System à La Villette rediffusé sur France 4 mercredi 27 août 2025

25 août 2025 - 12:26

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL