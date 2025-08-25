Le spectacle "Grandis un peu !" d'Éric Antoine rediffusé sur W9 mercredi 27 août 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir sur W9 mercredi 27 août 2025 à 21:10, le spectacle “Grandis un peu !" d'Éric Antoine, capté à la Seine Musicale, une véritable ode à l'enfance et à la question du passage à l'âge adulte.

Éric Antoine se demande souvent si, l'enfant qu'il a été, serait fier de l'adulte qu'il est devenu...

Entre pitreries et innocence, Eric Antoine nous transporte dans un spectacle magique et raconte l'histoire d'un enfant incompris qui réalise son rêve le plus cher.

"Grandis un peu !" est un spectacle qui invite à la réflexion sur son propre parcours, tout en offrant un divertissement de qualité grâce au talent d'Éric Antoine pour l'humour et la magie. C'est un spectacle touchant et spectaculaire qui plaira aux fans de l'artiste et à ceux qui apprécient les spectacles mêlant les genres.

"Grandis un peu !" a été enregistré à La Seine Musicale à Paris, avec une scénographie impressionnante, un orchestre symphonique et des tours de magie toujours pleins d'humour... mais aussi de tendresse.