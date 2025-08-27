recherche
"Le Bigdil" de retour avec une spéciale « Rentrée des classes » vendredi 29 août 2025 sur RMC Story (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 27 août 2025
"Le Bigdil" de retour avec une spéciale « Rentrée des classes » vendredi 29 août 2025 sur RMC Story (vidéo)

Vendredi 29 août 2025 à 21:10, "Le Bigdil" fera son grand retour sur RMC Story avec Vincent Lagaf' dans une spéciale « Rentrée des classes ».

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà de ceux de la saison 1, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun : « Rentrée des classes », « Las Vegas », « Halloween », « Japon », « Pyjama Party », « Camping »... et bien d’autres surprises !

Et ce n’est pas tout... Des invités viendront pimenter les épisodes ! Des guests inédites pour des défis encore plus excitants ! Dans cette nouvelle saison, rendez-vous avec : Sarah Schwab, Kamini, Bengous McFly & Carlito, Francky Vincent Jeff Panacloc, Magic System Gus, DJ Aspé, Franck Gastambide, Jean-Baptiste Guégan, Le Collectif Métissé...

Spéciale Rentrée des classes

Cette nouvelle saison démarre sur les chapeaux de roue avec une série de jeux délirants et totalement inédits, parmi lesquels Éclate-moi si tu peux, À fond la gomme, Les casiers et L’addition en l’air.

Humour, surprises, énergie et fous rires seront au rendez-vous de cette rentrée pas comme les autres.

Dernière modification le mercredi, 27 août 2025 14:09
