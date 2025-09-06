"Tous en cuisine" samedi 6 septembre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Samedi 6 septembre 2025 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour sur M6 dans une version hebdomadaire de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour ce numéro.

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.

On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.

Le menu du samedi 6 septembre 2025 :

Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront aux côtés de Nicole Ferroni et François-Xavier Demaison.

Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat • Ratatouille avec des œufs mollets

Pour 4 personnes :

4 à 8 œufs

3 tomates sans le pédoncule

1 poivron rouge épluché, épépiné et coupé en dés

1 poivron vert épluché, épépiné et coupé en dés

1 aubergine coupée en dés

1 courgette coupée en des

1 oignon épluché et ciselé

2 gousses d’ail épluchées et hachées

1 branche de thym

1 feuille de laurier

1 branche de romarin

25 cl de coulis ou concassé de tomate

Quelques feuilles de basilic

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour la caponata avec un reste de ratatouille

Pour 6 personnes :

400 g de ratatouille cuite

200 g de brocolettis

30 g d’olives taggiasche dénoyautées

50 g de câpres

Quelques feuilles de basilic

3 cuil. à soupe de vinaigre rubino (ou de vin rouge)

100 g de coulis de tomate

Huile d’olive

Fleur de sel, sel fin et poivre du moulin

Pour la tarte croustillante anti-gaspi à la mozzarella et ratatouille

Pour 4 personnes :

5 feuilles de pâte filo

400 g de ratatouille confite

200 g de champignons lavés et coupés en fines lamelles

1 boule de mozzarella

100 g de fromage à pâte mi-dure (type tomme, cantal, fontina ou raclette)

1/2 gousse d’ail hachée

1 cuillère à soupe de persil haché

100 g de beurre fondu

15 g de beurre pour la cuisson des champignons

Huile d’olive

Sel fin

Dessert • Gâteau roulé, chantilly vanille, framboises

Pour 6 personnes :