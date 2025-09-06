"Tous en cuisine" samedi 6 septembre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.
On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.
Le menu du samedi 6 septembre 2025 :
Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront aux côtés de Nicole Ferroni et François-Xavier Demaison.
Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Plat • Ratatouille avec des œufs mollets
Pour 4 personnes :
- 4 à 8 œufs
- 3 tomates sans le pédoncule
- 1 poivron rouge épluché, épépiné et coupé en dés
- 1 poivron vert épluché, épépiné et coupé en dés
- 1 aubergine coupée en dés
- 1 courgette coupée en des
- 1 oignon épluché et ciselé
- 2 gousses d’ail épluchées et hachées
- 1 branche de thym
- 1 feuille de laurier
- 1 branche de romarin
- 25 cl de coulis ou concassé de tomate
- Quelques feuilles de basilic
- Huile d’olive
- Sel fin et poivre du moulin
Pour la caponata avec un reste de ratatouille
Pour 6 personnes :
- 400 g de ratatouille cuite
- 200 g de brocolettis
- 30 g d’olives taggiasche dénoyautées
- 50 g de câpres
- Quelques feuilles de basilic
- 3 cuil. à soupe de vinaigre rubino (ou de vin rouge)
- 100 g de coulis de tomate
- Huile d’olive
- Fleur de sel, sel fin et poivre du moulin
Pour la tarte croustillante anti-gaspi à la mozzarella et ratatouille
Pour 4 personnes :
- 5 feuilles de pâte filo
- 400 g de ratatouille confite
- 200 g de champignons lavés et coupés en fines lamelles
- 1 boule de mozzarella
- 100 g de fromage à pâte mi-dure (type tomme, cantal, fontina ou raclette)
- 1/2 gousse d’ail hachée
- 1 cuillère à soupe de persil haché
- 100 g de beurre fondu
- 15 g de beurre pour la cuisson des champignons
- Huile d’olive
- Sel fin
Dessert • Gâteau roulé, chantilly vanille, framboises
Pour 6 personnes :
- 250 g de framboises
- 50 g de meringue
- 135 g + 85 g de sucre
- 85 g de farine
- 3 œufs
- 2 jaunes d’œufs
- 6 blancs d’œufs
- 250 g de crème liquide entière montée en Chantilly avec 5 g de sucre glace et la pulpe de 2 gousses de vanille
- Un peu de beurre pour le moule