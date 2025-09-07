Avant le retour des inédits, France 2 rediffusera ce dimanche 7 septembre 2025 à 16:05 le 26ème numéro de l'émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui sont reçus par Frédéric Lopez.

Dans cet épisode de l'émission "Un dimanche à la campagne", Frédéric Lopez a invité trois personnalités qui ont sû rêver suffisamment fort pour que leurs rêves se réalisent.

Cyril Féraud a accompli son rêve d’enfant en devenant animateur à la télévision. Mais s’il collectionne les records d’audience, ce travailleur acharné n’oublie pas que, dans ce métier, le succès peut être éphémère.

Catherine Lara est l’inoubliable interprète de « Nuit magique ». Cette artiste libre dans sa musique comme dans sa vie, a décidé très jeune de se consacrer toute entière à la musique.

L’acteur et réalisateur Philippe Lellouche a triomphé sur les planches grâce à sa pièce « Le jeu de la vérité », adaptée dans le monde entier. Depuis tout petit, le besoin de se faire accepter par les autres a décidé de son destin de comédien.

Cette semaine plus que jamais, on se tient chaud et on partage nos émotions le temps d’un "Dimanche à la campagne".

