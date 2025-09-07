Jean-François Zygel ouvre les portes du romantisme dans "Les Clefs de l’orchestre" mardi 9 septembre 2025 sur France 4

Mardi 9 septembre 2025 à 21:00 sur France 4, Jean-François Zygel vous ouvre les portes du romantisme avec Weber, Mendelssohn et Schubert dans un numéro des "Clefs de l’orchestre".

Dans cette nouvelle Clef de l’orchestre, c'est un courant musical tout entier que le pianiste compositeur Jean-François Zygel explore en compagnie des musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France : le romantisme.

Célébration de la nature, violents contrastes de sentiments, histoires tragiques ou fantastiques, Franz Schubert, Carl Maria von Weber et Felix Mendelssohn nous ouvrent grand les portes du romantisme avec ces trois chefs-d’œuvre qui auront autant marqué leurs premiers auditeurs que l’histoire de la musique. Ensemble, ils fondent les bases du romantisme musical européen, chacun apportant sa couleur particulière à cette nouvelle esthétique qui dominera le XIXe siècle.

Grâce aux explications et aux exemples de Jean-François Zygel, laissez enfin s’exprimer le héros romantique qui est en vous !

Au programme :

Carl Maria von Weber - Le Freischütz, ouverture (1821)

Félix Mendelssohn - Les Hébrides (1832)

Franz Schubert / Hector Berlioz - Le Roi des Aulnes (composé par Schubert en 1815 et orchestré par Berlioz en 1860).

Avec l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Anthony Hermus et le baryton Jérôme Boutillier.