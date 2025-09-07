recherche
Divertissements

Jean-François Zygel ouvre les portes du romantisme dans "Les Clefs de l’orchestre" mardi 9 septembre 2025 sur France 4

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 7 septembre 2025 165
Jean-François Zygel ouvre les portes du romantisme dans "Les Clefs de l’orchestre" mardi 9 septembre 2025 sur France 4

Mardi 9 septembre 2025 à 21:00 sur France 4, Jean-François Zygel vous ouvre les portes du romantisme avec Weber, Mendelssohn et Schubert dans un numéro des "Clefs de l’orchestre".

Dans cette nouvelle Clef de l’orchestre, c'est un courant musical tout entier que le pianiste compositeur Jean-François Zygel explore en compagnie des musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France : le romantisme.

Célébration de la nature, violents contrastes de sentiments, histoires tragiques ou fantastiques, Franz Schubert, Carl Maria von Weber et Felix Mendelssohn nous ouvrent grand les portes du romantisme avec ces trois chefs-d’œuvre qui auront autant marqué leurs premiers auditeurs que l’histoire de la musique. Ensemble, ils fondent les bases du romantisme musical européen, chacun apportant sa couleur particulière à cette nouvelle esthétique qui dominera le XIXe siècle.

Grâce aux explications et aux exemples de Jean-François Zygel, laissez enfin s’exprimer le héros romantique qui est en vous !

Au programme :

Carl Maria von Weber - Le Freischütz, ouverture (1821)

Félix Mendelssohn - Les Hébrides (1832)

Franz Schubert / Hector Berlioz - Le Roi des Aulnes  (composé par Schubert en 1815 et orchestré par Berlioz en 1860).

Avec l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Anthony Hermus et le baryton Jérôme Boutillier.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Inside Center Parcs : les vacances toute l'année&quot; sur RMC Story mardi 9 septembre 2025 (vidéo)

"Inside Center Parcs : les vacances toute l'année" sur RMC Story mardi 9 septembre 2025 (vidéo)

07 septembre 2025 - 14:46

Sur le même thème...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot; : les invités de Frédéric Lopez le 7 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne" : les invités de Frédéric Lopez le 7 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

07 septembre 2025 - 11:37

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot; : les invités de Frédéric Lopez le 7 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne" : les invités de Frédéric Lopez le 7 septe…

07 septembre 2025 - 11:37 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL