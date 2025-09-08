"Le meilleur pâtissier" mercredi 10 septembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer

Mercredi 10 septembre 2025 à 21:10 sur M6, "Le meilleur pâtissier" fait son retour sur M6 pour une 14ème saison inédite avec Laëtitia Milot, Cyril Lignac et, pour la dernière fois, Mercotte.

Ils sont roi de la tarte, spécialiste des trompe-l’œil, fée des gâteaux enchantés ou artiste créatrice de véritables œuvres sucrées. 14 pâtissiers amateurs, avec chacun des univers forts et un talent aiguisé, s’apprêtent à faire leur entrée sous la tente !

Au programme pour cette première semaine de concours :

Épreuve du classique revisité • La délicieuse tarte aux pommes dans tous ses états !

Cyril va demander à la nouvelle promotion de revisiter le plus convivial, gourmand et chaleureux des gâteaux : l’incontournable tarte aux pommes ! À nos pâtissiers de nous faire découvrir leur personnalité pâtissière à travers leur version de la tarte aux pommes.

Épreuve technique • Le plus moelleux des gâteaux du grimoire !

Mercotte démarre la saison en beauté avec un gâteau des plus moelleux à la pâte d’amande : le Petit-duc d’hospitalité, un gâteau qui était offert aux invités en signe d’hospitalité et de prospérité, symbolisant l’accueil chaleureux réservé aux convives.

Épreuve créative • Présentez-vous… en gâteau !

Après avoir présenté leur identité pâtissière et leur niveau technique, les pâtissiers vont maintenant se présenter... en gâteau ! Policière, instituteur, menuisier, passionné d’art ou d’urbex : à chacun de dévoiler son métier, sa passion et sa personnalité au jury et au chef pâtissier de renom Yann Couvreur !