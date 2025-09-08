recherche
Divertissements

Inédit de "Détox ta maison" sur TFX mercredi 10 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 8 septembre 2025 163
Inédit de "Détox ta maison" sur TFX mercredi 10 septembre 2025

Mercredi 10 septembre 2025 à 21:10, TFX vous proposera de découvrir un épisode inédit de la nouvelle saison de "Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger".

Ranger sa maison, c'est ranger sa vie... Les experts de "Détox ta maison" vont aider de nouvelles familles à vider / trier / ranger et tout ça en 7 jours chrono !

Au fil des années, les familles qui font appel à ces experts, ont accumulé des milliers d'objets. Chez eux, le bazar est partout. Afin de remettre de l'ordre dans leur maison et dans leur vie, "Détox ta maison" propose une solution radicale : vider l'intégralité de leur maison dans un immense entrepôt de 1000 m². Et cette saison, plus que jamais, les chiffres donnent le tournis !

Ce dispositif spectaculaire va les aider à faire le tri d'une vie. Les familles devront se débarrasser elles-mêmes de 50% de leurs affaires, en gardant vraiment l'essentiel et surtout, en se séparant enfin du superflu.

Au choix, les familles déposeront leurs affaires dans la case à vendre, ou bien celle de recycler pour faire du bien à la planète, mais surtout ils auront la possibilité de donner à une association et faire ainsi des heureux ! Écologie et Solidarité seront les maitres mots de cette nouvelle saison.

À l'issue de cette expérience, les familles découvriront une maison impeccablement rangée, où chaque tiroir, chaque placard ont été catégorisés, chaque cm² exploités. Un vrai paradis du rangement pour une nouvelle vie…

Pour les aider dans cette incroyable expérience, une équipe de choc constituée de Elodie Villemus, cheffe d'équipe, PH et Matteo, experts bricolage, Souad experte ménage et les 3 expertes rangement dont Tina, nouvelle venue dans l'équipe rangement accompagnée de Fanny et Morgane.

Tina, nouvelle experte en rangement pour "Détox ta maison"

Tina rejoint la nouvelle saison de "Détox ta maison" en tant qu'experte en rangement. Avec 15 ans d'expérience comme visual merchandiser et une formation en architecture d'intérieur, elle apporte à l'émission son expertise unique en tant que home organiser, qu'elle considère comme un véritable art de vivre.

Sa règle d’or s'appuie sur le principe du "Bon produit au bon endroit," offrant des espaces organisés qui simplifient le quotidien et restent esthétiquement agréables. Grâce à sa passion et son savoir-faire, elle transforme les intérieurs en havres de paix où pratique et esthétique riment toujours avec le sourire.

Dernière modification le lundi, 08 septembre 2025 19:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 9 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 9 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

08 septembre 2025 - 20:57

Sur le même thème...

&quot;Le meilleur pâtissier&quot; mercredi 10 septembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer

"Le meilleur pâtissier" mercredi 10 septembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer

08 septembre 2025 - 16:11

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus pa…

08 septembre 2025 - 18:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL