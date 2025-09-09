recherche
Divertissements

"Cauchemar en cuisine" à Brive-la-Gaillarde jeudi 11 septembre 2025 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 9 septembre 2025 390
"Cauchemar en cuisine" à Brive-la-Gaillarde jeudi 11 septembre 2025 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

Jeudi 11 septembre 2025 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Brive-la-Gaillarde.

Dans ce numéro de "Cauchemar en cuisine", le chef Etchebest se rend à Brive-la-Gaillarde pour venir en aide à Amina, restauratrice depuis 35 ans.

Si pendant des années son restaurant a été un succès, aujourd'hui Amina est complètement dépassée et son établissement est passé de 200 couverts par jour à... 2 !

Le chef va découvrir un laisser-aller incroyable et l'une des cuisines les plus grasses qu'il ait jamais vues, l'obligeant même à s'équiper pour inspecter les lieux ! Et ce n'est que le début : tensions permanentes, équipe au bord de la rupture...

Le chaos règne en salle comme en cuisine. Mais derrière les erreurs et le découragement, le chef Etchebest va aussi découvrir une femme au parcours bouleversant, qui va le laisser sans voix, entre choc et émotion.

Extrait vidéo

"C'est le cataclysme dans ma bouche". Le chef Etchebest affronte une sauce à l’ail particulièrement relevée !
Dernière modification le mardi, 09 septembre 2025 13:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mardi 9 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mardi 9 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

09 septembre 2025 - 16:46

Sur le même thème...

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 11 septembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 11 septembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

09 septembre 2025 - 12:58

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus pa…

08 septembre 2025 - 18:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL