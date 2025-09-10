"La meilleure danse folklorique de France 2025" vendredi 12 septembre sur France 3 avec Cyril Féraud

Dix nouvelles troupes amateures de métropole et d’Outre-mer ont été sélectionnées pour cette édition 2025 de "La meilleure danse folklorique de France 2025 - Le grand concours des régions" diffusée vendredi 12 septembre à 21:10 sur France 3.

Le grand concours-événement animé par Cyril Féraud est de retour pour élire la meilleure troupe de danse folklorique de France. Avec un jury d’exception composé de quatre personnalités, fières de leurs racines, amoureuses du patrimoine et dont les carrières les ont conduites aux quatre coins du pays et cette année Mélanie Taravant rejoint nos fidèles Magali Ripoll, Laurent Luyat et Vincent Niclo !

Dix nouvelles troupes amateures de métropole et d’Outre-mer ont été sélectionnées pour cette édition 2025. Près de 300 danseurs et autant de costumes aux styles inimitables défileront sur la scène du Royal Palace, à Kirrwiller, en Alsace. Chaque troupe aura à cœur de proposer sa meilleure danse dans des décors créés pour chaque prestation afin de voyager au rythme des performances. Les danses folkloriques font la fierté de nos régions, qui se les transmettent de générations en générations depuis toujours : bourrée, ronde, gavotte, polka ou encore la danse du feu... Mélange de fête, de partage et bien sûr de tradition, la danse folklorique est le symbole du « génie du peuple », préserve l’identité locale et rassemble les communautés jusqu’aux villages les plus isolés.

Venues de Bretagne, Martinique, Grand-Est, Pays de la Loire, Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et aussi de la Guadeloupe et pour la première fois l’Île-de-France, 10 troupes fières de leur région et de leur histoire vont s’affronter pour tenter de soulever le trophée de « la meilleure danse folklorique de France 2025 » !

Vincent Niclo, Magali Ripoll, Laurent Luyat et Mélanie Taravant devront élire la meilleure troupe de danse folklorique de France 2025.