Le concert de PLL aux Francofolies de la Réunion diffusé sur France 4 vendredi 12 septembre 2025

Vendredi 12 septembre 2025 à 21:00, France 4 diffusera le concert de PLL capté vendredi dernier aux Francofolies de la Réunion.

Le phénomène réunionnais PLL revient sur ses terres pour un concert événement aux Francofolies de La Réunion.

Nés dans le quartier populaire de La Palissade à Saint-Louis, les trois artistes (Lil King, S.G et Luigi) ont conquis l’île et bien au-delà grâce à leurs tubes festifs et métissés. Leur premier hit, "L’intéressant", cumule aujourd’hui près de 20 millions de vues. Depuis, chaque morceau devient un succès, à l’image de "Shattiment", certifié disque d’or, et du phénomène "Maya", qui a embrasé TikTok avec des millions de reprises et 2,5 millions d’écoutes en trois mois sur Spotify.

Leur force : une musique dansante aux sonorités créoles, antillaises et urbaines, des paroles simples qui rassemblent toutes les générations et une énergie contagieuse portée par leur philosophie de vie : la gommance. Un style de vie positif, qui prône la puissance de l’amour de la vie et des valeurs de respect.

Les Francofolies de La Réunion, créées en 2017, sont devenues un rendez-vous majeur pour la scène musicale francophone et l’océan Indien. Dans le cadre exceptionnel de l’Ouest réunionnais, le festival réunit têtes d’affiche internationales et talents locaux, dans un esprit de métissage et de partage.

Pour ce retour à la maison, PLL promet un set enrichi de leurs premiers titres, revisités avec la fougue et l’émotion de jouer devant leur public d’origine. Un moment rare et fédérateur, où la musique réunionnaise rayonnera une fois de plus au-delà des frontières.