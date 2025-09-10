"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 septembre 2025 sur France 3

Dimanche 14 septembre 2025 à 13:40 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 14 septembre 2025, Michel Drucker reçoit : Véronique Jannot, Nadia Volf, Jean-Baptiste Seguin, Patrick Fiori, Il Cello et Emmanuel Chaunu.

En seconde partie, Michel Drucker rendra hommage à Pierre Bachelet avec : Françoise Bachelet, Yann Queffélec, Gervais Martel, Véronique Jannot.