recherche
Divertissements

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 septembre 2025 sur France 3

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 10 septembre 2025 336
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 septembre 2025 sur France 3

Dimanche 14 septembre 2025 à 13:40 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 14 septembre 2025, Michel Drucker reçoit : Véronique Jannot, Nadia Volf, Jean-Baptiste Seguin, Patrick Fiori, Il Cello et Emmanuel Chaunu.

En seconde partie, Michel Drucker rendra hommage à Pierre Bachelet avec : Françoise Bachelet, Yann Queffélec, Gervais Martel, Véronique Jannot.

Dernière modification le mercredi, 10 septembre 2025 16:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Valérie Lemercier sera la prochaine invitée des &quot;Rencontres du Papotin&quot; le 20 septembre 2025 sur France 2

Valérie Lemercier sera la prochaine invitée des "Rencontres du Papotin" le 20 septembre 2025 sur France 2

10 septembre 2025 - 19:39

Sur le même thème...

&quot;Permis de conduire : le grand test&quot; sur M6 mardi 30 septembre 2025

"Permis de conduire : le grand test" sur M6 mardi 30 septembre 2025

10 septembre 2025 - 17:35

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 14 septembre 2025 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 septembre 202…

10 septembre 2025 - 16:12 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL