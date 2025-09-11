La pièce “Deux hommes tout nus” à revoir sur T18 samedi 13 septembre 2025

Samedi 13 septembre 2025 à 21:05, T18 vous proposera de revoir la pièce de théâtre "Deux hommes tout nus", une comédie de Sébastien Thiéry qui mêle absurde et situations rocambolesques, captée au Théâtre de la Madeine.

L'histoire en quelques lignes...

Alain Kramer, avocat sérieux et mari fidèle, se réveille nu chez lui avec un de ses collègues de bureau. L'incompréhension est totale, et aucun des deux hommes n'arrive à expliquer comment ils ont pu se retrouver dans cette situation.

Quand la femme de l'avocat découvre les deux hommes dénudés dans son salon, Kramer invente n'importe quoi pour sauver son couple. Il est prêt à tout pour rétablir une vérité qui lui échappe.

Où se trouve la vérité ? Dans le salon de Kramer, ou dans son inconscient ? Quand on fouille au fond de soi, sait-on jamais ce qu'on va trouver ?

Avec : François Berléand, Isabelle Gélinas, Sébastien Thiéry, Marie Parouty.