"Les Traîtres" : 3ème épisode sur M6 samedi 13 septembre 2025, voici ce qui va se passer...

Samedi 13 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 3ème épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements...

Après l'élimination à la dernière table ronde d'Anaïs Lunet, au château de Bournel dans le Doubs, berceau de traîtrise, l'aventure se poursuit pour les personnalités encore en compétition.

Désormais, les Traîtres sont au nombre de quatre : Anne-Elisabeth Blateau et Camille Cerf ont été rejointes par Fabien Olicard qui a accepté leur invitation, mais également par Danielle, de retour dans l'aventure.

Dans ce troisième épisode, la traitresse Danielle va entrer en scène et ses compagnons vont en voir de toutes les couleurs !

Les personnalités vont subir une épreuve humainement terrible en rapport avec les sept péchés capitaux. Tandis que sept d'entre eux se battront pour gagner difficilement 14 lingots pour les associations, soit 7.000 euros, les sept autres seront soumis à la pire des tentations : dépenser cet argent pour acheter une amulette qui leur évitera le bannissement et certains vont accepter...

Trahisons, mensonges, manipulation, les personnalités vont être sous tension.

Ne manquez pas sur M6 le troisième épisode des Traîtres, samedi 13 septembre 2025 à 21:10...