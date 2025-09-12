"Tous en cuisine" samedi 13 septembre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Samedi 13 septembre 2025 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires cette semaine.

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.

On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.

Le menu du samedi 13 septembre 2025 :

Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront aux côtés de Cyril Hanouna et François-Xavier Demaison.

Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Entrée • Salade de haricots verts, figues et burrata

Pour 4 personnes :

200 g de haricots verts équeutés

6 figues

1 burrata

2 cuil. à soupe de pistaches émondées et toastées

100 g de croûtons (ou 2 tranches de pain de mie coupées en dés puis poêlées au beurre)

3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique de Modène

1 cuil. à soupe de miel liquide

5 cuil. à soupe d’huile d’olive

Le jus d’un citron jaune

1 cuil. à soupe de gros sel de cuisine

Fleur de sel et piment d’Espelette.

Plat • Couscous de légumes / Boulettes de poulet

Pour 4 personnes :

800 g de semoule moyenne

400 g de pois chiches cuits

3 oignons épluchés et ciselés

8 branches de céleri coupées en tronçons de 4 cm

6 carottes épluchées et coupées en tronçons de 4 cm

6 navets coupés en quartiers

4 courgettes coupées en tronçons de 4 cm

½ cuil. à soupe de ras-el-hanout

½ cuil. à soupe de cumin en poudre

½ cuil. à soupe de poivre en poudre

½ cuil. à soupe de coriandre en poudre

½ cuil. à soupe de paprika en poudre

3 cuil. à soupe de concentré de tomate

¼ de botte de persil plat ciselée

Huile d’olive

Huile de tournesol

Sel fin et poivre du moulin

Pour les boulettes :

400 g de filets de poulet

1 cuil. à soupe de fécule de maïs

1 cuil. à soupe de harissa

1 cuil. à soupe de gingembre haché

Sel fin

Pour le bouillon anti-gaspi de boulettes de poulets et de légumes

Pour 4 personnes :

400 g de boulettes de poulet déjà cuites

2 litres du bouillon de couscous (ou autre bouillon maison)

1 feuille d’algue kombu

1 cuil. à soupe d’ail râpé

2 pak choïs lavés et sans les pieds

1 carotte épluchée

8 champignons de Paris nettoyés et sans les pieds

50 g de pousses de soja frais

Sel fin

Anti-Gaspi : Taboulé vert aux amandes et aux raisins blancs :

Pour 4 personnes :