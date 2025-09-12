"Tous en cuisine" samedi 13 septembre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.
On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.
Le menu du samedi 13 septembre 2025 :
Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront aux côtés de Cyril Hanouna et François-Xavier Demaison.
Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Entrée • Salade de haricots verts, figues et burrata
Pour 4 personnes :
- 200 g de haricots verts équeutés
- 6 figues
- 1 burrata
- 2 cuil. à soupe de pistaches émondées et toastées
- 100 g de croûtons (ou 2 tranches de pain de mie coupées en dés puis poêlées au beurre)
- 3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique de Modène
- 1 cuil. à soupe de miel liquide
- 5 cuil. à soupe d’huile d’olive
- Le jus d’un citron jaune
- 1 cuil. à soupe de gros sel de cuisine
- Fleur de sel et piment d’Espelette.
Plat • Couscous de légumes / Boulettes de poulet
Pour 4 personnes :
- 800 g de semoule moyenne
- 400 g de pois chiches cuits
- 3 oignons épluchés et ciselés
- 8 branches de céleri coupées en tronçons de 4 cm
- 6 carottes épluchées et coupées en tronçons de 4 cm
- 6 navets coupés en quartiers
- 4 courgettes coupées en tronçons de 4 cm
- ½ cuil. à soupe de ras-el-hanout
- ½ cuil. à soupe de cumin en poudre
- ½ cuil. à soupe de poivre en poudre
- ½ cuil. à soupe de coriandre en poudre
- ½ cuil. à soupe de paprika en poudre
- 3 cuil. à soupe de concentré de tomate
- ¼ de botte de persil plat ciselée
- Huile d’olive
- Huile de tournesol
- Sel fin et poivre du moulin
Pour les boulettes :
- 400 g de filets de poulet
- 1 cuil. à soupe de fécule de maïs
- 1 cuil. à soupe de harissa
- 1 cuil. à soupe de gingembre haché
- Sel fin
Pour le bouillon anti-gaspi de boulettes de poulets et de légumes
- Pour 4 personnes :
- 400 g de boulettes de poulet déjà cuites
- 2 litres du bouillon de couscous (ou autre bouillon maison)
- 1 feuille d’algue kombu
- 1 cuil. à soupe d’ail râpé
- 2 pak choïs lavés et sans les pieds
- 1 carotte épluchée
- 8 champignons de Paris nettoyés et sans les pieds
- 50 g de pousses de soja frais
- Sel fin
Anti-Gaspi : Taboulé vert aux amandes et aux raisins blancs :
Pour 4 personnes :
- 200 g de semoule cuite du couscous (ou autre semoule cuite)
- ¼ de botte de coriandre hachée
- ¼ de botte de persil hachée1 petit brocoli
- ½ concombre
- 1 grenade épluchée
- 100 g de raisins blancs secs réhydratés
- 10 cl d’huile d’olive
- Le jus d’1 citron jaune
- 50 g d’amandes blanches toastées et concassées
- 1 citron vert
- Sel fin.