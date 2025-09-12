"Mask Singer" : Le Plancton était... Vincent Moscato ! Regardez son démasquage (vidéo)

L'aventure "Mask Singer" se termine déjà pour le Plancton, l'un des personnages de la 8ème saison qui doit se démasquer après avoir perdu son duel face à l'Agneau.

Au milieu de ce premier prime, trois personnages étaient en ballotage : le Plancton, le Gladiateur et le Doudou ont été soumis une nouvelle fois au vote du public.

Le Gladiateur et le Doudou ont été sauvés, c'est donc le Plancton qui va devoir se démasquer et révéler sa véritable identité.

Mickaël Youn, qui a kabuké, connaît l'identité du Plancton.

Quant à Camille Combal, il est sûr que sous le Plancton se cache Vincent Moscato l'ex-rugbyman, animateur radio et comédien.

Regardez le démasquage du Plancton.