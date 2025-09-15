Bernard Lavilliers au Zénith de Paris à revoir sur France 4 mercredi 17 septembre 2025

Mercredi 17 septembre 2025 à 21:00, France 4 vous proposera de voir ou de revoir le concert de Bernard Lavilliers « Sous un soleil énorme» capté au Zénith de Paris.

On ne présente plus Bernard Lavilliers, chanteur baroudeur, engagé, aussi marginal que populaire, figure emblématique du paysage musical français avec 22 albums au compteur.

Depuis plus de cinquante ans, il conte aussi bien la société française que la poésie du monde qu’il arpente à travers ses très nombreux voyages. 22 albums et autant de carnets de voyage qui encapsulent, à la manière d’un chroniqueur, ici l’inflation rampante en Argentine, là le rythme fou du Nordeste brésilien ou Kingston...

Une infatigable curiosité et un goût de l’aventure qui le mènent à nourrir sa musique d’inspirations aux quatre coins du monde.

Depuis son dernier opus en date (Sous un soleil énorme, 2021), Bernard Lavilliers s’est rendu aux quatre coins de la France pour une tournée exceptionnelle de plusieurs mois se terminant à Paris au Zénith.

Bernard Lavilliers : Sous un soleil énorme, capté au Zénith de Paris

Celui qui s’est fait appeler “Le professeur d’ailleurs” nous fait revivre son parcours d'aventures sonores, ses si nombreuses histoires à travers le monde, tout en rappelant sa fierté et son amour sans faille pour Saint-Etienne.

Cette ville, le duo Terrenoire en est également originaire. Théo et Raphaël Herrerias chantent aux côtés de Lavilliers leur amour pour l’endroit qui les a vu naître avec “Je tiens d’elle”.

Le chanteur est également accompagné par le Quatuor Ebène pour trois titres et par Jeanne Cherhal pour la chanson “L’espoir”.