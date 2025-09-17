recherche
"Mask Singer" vendredi 19 septembre 2025 sur TF1, spéciale Hollywood (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 17 septembre 2025 220
Vendredi 19 septembre 2025, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour le second numéro de la 8ème saison de "Mask Singer" qui va vous transporter à Hollywood.

"Mask Singer" vous propose cette semaine une spéciale « Hollywood ».

Les huit personnages encore en lice vont s'affronter sur les plus grandes musiques de films.

Dans une mise en scène digne des Oscar, ils seront prêts à tout pour ne pas se faire démasquer.

"Mask Singer" déroulera aussi le tapis rouge pour accueillir la première star internationale de la saison qui se démasquera au terme d'une enquête express.

Vous retrouverez également le DJTibo InShape qui continuera de piéger les enquêteurs dans un scénario digne d'Hollywood.

Soyez au rendez-vous pour la suite de la plus grande enquête musicale de France, vendredi 19 septembre à 21:10 sur TF1.
L'info TV en continu

