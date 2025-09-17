Le spectacle "Remontada" de Lisa Delmoitiez diffusé sur France 4 vendredi 19 septembre 2025

Vendredi 19 septembre 2025 à 21:00, France 4 diffusera le spectacle "Remontada" de Lisa Delmoitiez, le récit d’une tentative de Remontada dans une vie où Lisa se sent un peu toujours à la traîne...

Chroniqueuse radio dans l’émission La Bande originale sur France Inter, Lisa Delmoitiez a construit son premier spectacle dans la plus pure tradition du stand-up en rassemblant 60 minutes de ses blagues les plus drôles et efficaces parmi toutes celles écrites et testées en comedy club depuis ses débuts en janvier 2019.

Ce spectacle, c’est le récit d’une tentative de Remontada dans une vie où Lisa se sent un peu toujours à la traîne. Ah oui, et ça parle aussi de singes qui avortent et de mezzes libanais... Mais ça, c’était évident. L’objectif est clair : faire rire.

Cela dit, l’écriture de Lisa est toujours introspective, souvent vulnérable, et en majuscule à chaque début de phrase.