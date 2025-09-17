"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 septembre 2025 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 21 septembre 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Cette semaine, dans "Un dimanche à la campagne", les trois invités de Frédéric Lopez sont trois passionnés qui ont toujours cru en leur étoile.

Chico. Comment cet enfant d’immigrés va devenir, avec les Gipsy Kings, l’un des emblèmes de la musique gitane dans le monde entier. Un incroyable destin que rien ne laissait présager.

Claudia Tagbo a grandi entre deux continents mais avec, en elle, une seule conviction : devenir artiste. Une certitude qui n’a pas effacé les épreuves d’une adolescence déracinée, où être différente n’était pas toujours simple à vivre.

Roland Pérez, sa vie est un roman devenu par la suite un film : "Dieu, ma mère et Sylvie Vartan". C'est surtout l'histoire bouleversante de cet avocat, sauvé lorsqu’il était enfant, par la voix lumineuse d’une idole et l’amour inconditionnel d’une mère…

Trois trajectoires singulières réunies dans un même souffle le temps d’un dimanche à la campagne.