recherche
Divertissements

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 septembre 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 17 septembre 2025 127
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 septembre 2025 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 21 septembre 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Cette semaine, dans "Un dimanche à la campagne", les trois invités de Frédéric Lopez sont trois passionnés qui ont toujours cru en leur étoile.

Chico. Comment cet enfant d’immigrés va devenir, avec les Gipsy Kings, l’un des emblèmes de la musique gitane dans le monde entier. Un incroyable destin que rien ne laissait présager.

Claudia Tagbo a grandi entre deux continents mais avec, en elle, une seule conviction : devenir artiste. Une certitude qui n’a pas effacé les épreuves d’une adolescence déracinée, où être différente n’était pas toujours simple à vivre.

Roland Pérez, sa vie est un roman devenu par la suite un film : "Dieu, ma mère et Sylvie Vartan". C'est surtout l'histoire bouleversante de cet avocat, sauvé lorsqu’il était enfant, par la voix lumineuse d’une idole et l’amour inconditionnel d’une mère…

Trois trajectoires singulières réunies dans un même souffle le temps d’un dimanche à la campagne.

Dernière modification le mercredi, 17 septembre 2025 20:35
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 18 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 18 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

17 septembre 2025 - 20:19

Sur le même thème...

Le spectacle &quot;Remontada&quot; de Lisa Delmoitiez diffusé sur France 4 vendredi 19 septembre 2025

Le spectacle "Remontada" de Lisa Delmoitiez diffusé sur France 4 vendredi 19 septembre 2025

17 septembre 2025 - 15:20

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 21 septembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 septe…

17 septembre 2025 - 20:30 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL