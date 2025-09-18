"Les Traîtres" : 4ème épisode sur M6 samedi 20 septembre 2025, voici ce qui va se passer...

Samedi 20 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 4ème épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements...

Après l'élimination à la dernière table ronde du premier Traître Fabien Olicard, au château de Bournel dans le Doubs, berceau de traîtrise, l'aventure se poursuit pour les personnalités encore en compétition.

Dans cet épisode, les Traîtres vont faire une nouvelle victime parmi les Loyaux. Marcus, Olivier Bal et Yanns vont continuer de s'affronter sur le jeu de carte « Le match à mort ». Celui qui perdra sera éliminé, banni par les Traîtres qui ont secrètement désigné les participants à ce jeu.

Les Loyaux, quant à eux, vont devoir une nouvelle fois unir leurs forces dans une nouvelle épreuve.

Le jeu va devenir de plus en plus compliquée pour les Traîtres et c'est sans compter sur un nouveau rebondissement, la dague qui va permettre à celui qui l'emporte de voter deux fois lors de la prochaine table ronde.

Ne manquez pas sur M6 le quatrième épisode des Traîtres, samedi 20 septembre 2025 à 21:10...