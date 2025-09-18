recherche
Divertissements

"Les Traîtres" : 4ème épisode sur M6 samedi 20 septembre 2025, voici ce qui va se passer...

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 18 septembre 2025 132
"Les Traîtres" : 4ème épisode sur M6 samedi 20 septembre 2025, voici ce qui va se passer...

Samedi 20 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 4ème épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements...

Après l'élimination à la dernière table ronde du premier Traître Fabien Olicard, au château de Bournel dans le Doubs, berceau de traîtrise, l'aventure se poursuit pour les personnalités encore en compétition.

Dans cet épisode, les Traîtres vont faire une nouvelle victime parmi les Loyaux. Marcus, Olivier Bal et Yanns vont continuer de s'affronter sur le jeu de carte « Le match à mort ». Celui qui perdra sera éliminé, banni par les Traîtres qui ont secrètement désigné les participants à ce jeu.

Les Loyaux, quant à eux, vont devoir une nouvelle fois unir leurs forces dans une nouvelle épreuve.

Le jeu va devenir de plus en plus compliquée pour les Traîtres et c'est sans compter sur un nouveau rebondissement, la dague qui va permettre à celui qui l'emporte de voter deux fois lors de la prochaine table ronde.

Ne manquez pas sur M6 le quatrième épisode des Traîtres, samedi 20 septembre 2025 à 21:10...

Dernière modification le jeudi, 18 septembre 2025 14:58
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Versailles - Le palais retrouvé du Roi-Soleil&quot; sur Arte samedi 20 septembre 2025

"Versailles - Le palais retrouvé du Roi-Soleil" sur Arte samedi 20 septembre 2025

18 septembre 2025 - 15:24

Sur le même thème...

&quot;Intuition, qui sera le plus proche ?&quot; samedi 20 septembre 2025 sur France 2

"Intuition, qui sera le plus proche ?" samedi 20 septembre 2025 sur France 2

18 septembre 2025 - 11:54

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans les villages du Gard samedi 20 septembre 2025 sur France 5

"Echappées belles" dans les villages du Gard samedi 20 septembre 2025 …

18 septembre 2025 - 13:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL