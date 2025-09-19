recherche
Théâtre : "Le repas des fauves" de Vahé Katcha diffusé sur France 4 dimanche 21 septembre 2025

Théâtre : "Le repas des fauves" de Vahé Katcha diffusé sur France 4 dimanche 21 septembre 2025

Dimanche 21 septembre 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Le repas des fauves", une pièce de Vahé Katcha, adaptée et mise en scène par Julien Sibre, captée au théâtre Hébertot, inédite à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Paris, 1942. Sept convives, s’étant plus ou moins bien accommodés à l’Occupation allemande, se retrouvent chez l’un d’eux pour fêter l’anniversaire de leur hôte.

La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, lorsqu’au pied de leur immeuble sont abattus deux officiers allemands. En représailles, la Gestapo investit l’immeuble et décide de prendre deux otages par appartement. Mais le commandant Kaubach, qui dirige l’opération, reconnaît en la personne du propriétaire de l’appartement M. Pélissier, un libraire à qui il achète régulièrement des ouvrages. Soucieux d’entretenir les rapports courtois qu’il a toujours eus avec lui, il décide de les laisser finir leur dîner et de ne passer prendre ses otages qu’au dessert. Mieux… il leur laisse la liberté de choisir eux-mêmes les deux otages qui l’accompagneront.

C’est ainsi que peut commencer « Le repas des fauves ».

La pièce a été récompensée en 2011 par 3 Molières : Meilleur spectacle du théâtre privé, Meilleure mise en scène, Meilleure adaptation.

Avec : Thierry Frémont, Cyril Aubin, Oliver Bouana, Stéphanie Caillol, Sébastien Desjours, Benjamin Egner, Geoffroy Guerrier, Jochen Hägele, Stéphanie Hédin, Jérémy Prevost, Julien Sibre, Barbara Tissier, Alexis Victor et Caroline Victoria.

Suivez nous...

