"Mask Singer" : Le Bouc (star internationale) était... Brian Austin Green ! Regardez son démasquage (vidéo)

Après une ultime série d'indices et une interprétation à l'américaine du titre "Men in Black" de Will Smith, il est temps pour les derniers pronostics.
Kev Adams, Michaël Youn, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou pensent à Snoop Dogg, Sisqo, Brian Austin Green, Alfonso Ribero.
Il est temps pour les enquêteurs et le public de découvrir quelle star internationale se cache sous le masque du Bouc !
Finalement, c'était bien Brian Austin Green qui se cachait derrière le masque du Bouc.
Extrait de "Mask Singer", spéciale Hollywood du vendredi 19 septembre 2025.