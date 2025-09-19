"Mask Singer" : Le Bouc (star internationale) était... Brian Austin Green ! Regardez son démasquage (vidéo)

Vendredi 19 septembre 2025, dans le 2ème prime de "Mask Singer", Camille Combal a accueilli la première star internationale de la saison qui s'est démasquée après une enquête express et une prestation sur le plateau.

Après une ultime série d'indices et une interprétation à l'américaine du titre "Men in Black" de Will Smith, il est temps pour les derniers pronostics.

Kev Adams, Michaël Youn, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou pensent à Snoop Dogg, Sisqo, Brian Austin Green, Alfonso Ribero.

Il est temps pour les enquêteurs et le public de découvrir quelle star internationale se cache sous le masque du Bouc !

Finalement, c'était bien Brian Austin Green qui se cachait derrière le masque du Bouc.

Extrait de "Mask Singer", spéciale Hollywood du vendredi 19 septembre 2025.