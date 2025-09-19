recherche
Divertissements

"Mask Singer" : Le Bouc (star internationale) était... Brian Austin Green ! Regardez son démasquage (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 293
"Mask Singer" : Le Bouc (star internationale) était... Brian Austin Green ! Regardez son démasquage (vidéo)

Vendredi 19 septembre 2025, dans le 2ème prime de "Mask Singer", Camille Combal a accueilli la première star internationale de la saison qui s'est démasquée après une enquête express et une prestation sur le plateau.

Après une ultime série d'indices et une interprétation à l'américaine du titre "Men in Black" de Will Smith, il est temps pour les derniers pronostics.

Kev Adams, Michaël Youn, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou pensent à Snoop Dogg, Sisqo, Brian Austin Green, Alfonso Ribero.

Il est temps pour les enquêteurs et le public de découvrir quelle star internationale se cache sous le masque du Bouc !

Finalement, c'était bien Brian Austin Green qui se cachait derrière le masque du Bouc.

Extrait de "Mask Singer", spéciale Hollywood du vendredi 19 septembre 2025.

Dernière modification le vendredi, 19 septembre 2025 23:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Mask Singer&quot; : Le Gladiateur était... Boris Diaw ! Regardez son démasquage (vidéo)

"Mask Singer" : Le Gladiateur était... Boris Diaw ! Regardez son démasquage (vidéo)

19 septembre 2025 - 23:51

Sur le même thème...

&quot;Mask Singer&quot; : Le Gladiateur était... Boris Diaw ! Regardez son démasquage (vidéo)

"Mask Singer" : Le Gladiateur était... Boris Diaw ! Regardez son démasquage (vidéo)

19 septembre 2025 - 23:51

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 20 septembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 20 septembre 2025, les invités reçus par Léa …

19 septembre 2025 - 19:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL