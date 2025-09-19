recherche
0
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025
"Mask Singer" : Le Gladiateur était... Boris Diaw ! Regardez son démasquage (vidéo)

Le 2ème prime de la 8ème saison de "Mask Singer" se termine sur TF1 sur un deuxième démasquage, celui du Gadiateur qui était en ballotage avec le DJ, le Castor et la Taupe.

Après une belle prestation, c'est au tour du Gladiateur de se démasquer.

Les enquêteurs sont sûrs que sous son masque se cache un champion comme Boris Diaw, David Douillet, Teddy Riner, Tigger Woods et Nikola Karabatic, Rudy Gobert et Sébastien Chabal.

Alors lequel de ses grands sportifs a incarné le Gladiateur ? C'est finalement Boris Diaw qui se cachait dans le costume du Gladiateur !

Alors aviez-vous, comme Michaël Youn démasqué le Gladiateur ?

Extrait de "Mask Singer", spéciale Hollywood du vendredi 19 septembre 2025.

Publié dans Divertissements
