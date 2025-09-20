"Tous en cuisine" samedi 20 septembre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.
On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.
Le menu du samedi 20 septembre 2025 :
Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront aux côtés de Natasha St-Pier.
Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Entrée • Gravlax de lieu, betterave, crème de citron
- 1 filet de lieu sans peau et sans arêtes
- ¼ de chou rouge effeuillé, coupé en morceaux puis haché
- 1 betterave rouge épluchée et râpée
- ½ pomme verte râpée
- Le jus et le zeste d’1 citron jaune
- 6 brins d’aneth hachés
- 4 cuil. à soupe de gros sel de Guérande
- 3 cuil. à soupe de sucre
- 1 cuil. à café de baies roses en poudre
- Pour la crème de citron :
- 100 g de crème crue
- 50 g de mascarpone
- 1 cuil. à café de purée de raifort
- Le jus et le zeste d’1 citron vert
- 3 brins d’aneth
- ½ pomme verte coupée en brunoise
- Fleur de sel et poivre du moulin
Plat • Pot-au-feu de Cyril Lignac
- 600 g de paleron de bœuf
- 500 g de gîte de bœuf
- 4 os à moelle (dégorgés 2 à 3 h dans de l’eau froide avec un trait de vinaigre blanc)
- 5 cl de vinaigre blanc
- 1 pied de veau fendu en deux
- 2 poireaux
- 3 branches de céleri
- ¼ de botte de thym
- 1 chou vert coupé en deux
- 2 oignons épluchés
- 3 clous de girofle
- 4 petits navets
- 4 carottes épluchées
- 2 feuilles de laurier
- 1 cuil. à café de grains de poivre noir
- 2 cuil. à soupe de gros sel
- Moutarde (pour servir)
- Fleur de sel et poivre du moulin
Anti-gaspi • Parmentier de pot-au-feu
- 600 g de restes de viande du pot-au-feu
- 600 g de pommes de terre épluchées et lavées
- 200 g de restes de légumes du pot-au-feu (carotte, oignon, navet)
- 3 cuil. à soupe de bouillon de pot-au-feu
- 40 g de beurre + quelques noix pour le gratin
- ¼ de botte de persil plat haché
- 100 g de chapelure de pain sec
- 1 cuil. à soupe de gros sel de cuisine
- Fleur de sel et poivre du moulin
Anti-gaspi • Gyozas de bœuf aux herbes
- 700 g de viande de bœuf cuite du pot-au-feu effilochée
- 200 g de légumes du pot-au-feu (carottes, céleri, navet) hachés finement
- 30 cl de bouillon du pot-au-feu
- 24 petites pâtes à ravioles fines chinoises ou japonaises
- 10 g de beurre
- ½ échalote ciselée
- ½ botte de ciboulette ciselée
- 1/3 cuil. à café de gingembre frais râpé
- 1/3 bâton de citronnelle émincé finement
- 1 cuil. à soupe de sauce soja
- 2 cuil. à soupe de sauce huître
- 1 pincée de piment en poudre
- Quelques feuilles de persil haché
- 1 cuil. à soupe de graines de sésame toastées
- Quelques feuilles de coriandre fraîche
- Huile de sésame grillée
- Huile neutre