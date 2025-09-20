"Tous en cuisine" samedi 20 septembre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Samedi 20 septembre 2025 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires cette semaine.

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.

On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.

Le menu du samedi 20 septembre 2025 :

Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront aux côtés de Natasha St-Pier.

Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Entrée • Gravlax de lieu, betterave, crème de citron

1 filet de lieu sans peau et sans arêtes

¼ de chou rouge effeuillé, coupé en morceaux puis haché

1 betterave rouge épluchée et râpée

½ pomme verte râpée

Le jus et le zeste d’1 citron jaune

6 brins d’aneth hachés

4 cuil. à soupe de gros sel de Guérande

3 cuil. à soupe de sucre

1 cuil. à café de baies roses en poudre

Pour la crème de citron :

100 g de crème crue

50 g de mascarpone

1 cuil. à café de purée de raifort

Le jus et le zeste d’1 citron vert

3 brins d’aneth

½ pomme verte coupée en brunoise

Fleur de sel et poivre du moulin

Plat • Pot-au-feu de Cyril Lignac

600 g de paleron de bœuf

500 g de gîte de bœuf

4 os à moelle (dégorgés 2 à 3 h dans de l’eau froide avec un trait de vinaigre blanc)

5 cl de vinaigre blanc

1 pied de veau fendu en deux

2 poireaux

3 branches de céleri

¼ de botte de thym

1 chou vert coupé en deux

2 oignons épluchés

3 clous de girofle

4 petits navets

4 carottes épluchées

2 feuilles de laurier

1 cuil. à café de grains de poivre noir

2 cuil. à soupe de gros sel

Moutarde (pour servir)

Fleur de sel et poivre du moulin

Anti-gaspi • Parmentier de pot-au-feu

600 g de restes de viande du pot-au-feu

600 g de pommes de terre épluchées et lavées

200 g de restes de légumes du pot-au-feu (carotte, oignon, navet)

3 cuil. à soupe de bouillon de pot-au-feu

40 g de beurre + quelques noix pour le gratin

¼ de botte de persil plat haché

100 g de chapelure de pain sec

1 cuil. à soupe de gros sel de cuisine

Fleur de sel et poivre du moulin

Anti-gaspi • Gyozas de bœuf aux herbes