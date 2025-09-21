"Who Cares ?" de George Balanchine par le ballet de l’Opéra national de Paris sur France 4 mardi 23 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Who Cares ?", un ballet chorégraphié par George Balanchine sur des chansons de George Gershwin orchestrées par Hershy Kay.

Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares ? est composé d’une suite de danses sur des chansons de George Gershwin – parmi lesquels le « standard » qui a donné son nom à la pièce et I Got Rhythm – avec pour toile de fond la silhouette des gratte‑ciel de Manhattan.

Who Cares ? réunit un ensemble de danseurs en diverses formations auxquels succèdent quatre solistes. Tous se retrouvent dans un final enjoué dans lequel Balanchine souhaitait montrer le génie musical et la beauté mélodique de Gershwin à travers la danse classique.

Hommage à la grandeur de la Russie impériale, Ballet impérial a été créé en 1941 par l’American Ballet Caravan sur le Concerto pour piano n° 2 de Tchaïkovski. George Balanchine y célèbre de manière brillante la virtuosité technique du ballet académique dans le style de Petipa – son « père spirituel » – et de la grande tradition de Saint‑Pétersbourg.