Inédit de "Mission travaux : ma maison est un chantier" mardi 23 septembre 2025 sur M6 (vidéo)

"Mission travaux : ma maison est un chantier" est de retour sur M6 mardi 23 septembre 2025 à 21:10 avec Laurent Jacquet qui va venir en aide à de nouvelles familles submergées par leurs travaux.

L’as du bricolage Laurent Jacquet, spécialiste de la rénovation et adepte du développement durable, vient en aide à une famille totalement dépassée par son chantier. Avec son équipe d’artisans, il prend le temps d’expliquer chaque poste de travail, pour transmettre leur savoir-faire et remotiver la famille.

Annabelle & Milad, une famille dans l'impasse

Annabelle, 33 ans, et Milad, 36 ans, se sont rencontrés à l’école d’infirmiers. Milad a exercé comme infirmier libéral avant de devenir responsable d’un établissement médical. Annabelle est infirmière en bloc opératoire. En 2020, lorsque leur fille Eléanore est née, le couple a décidé de s’installer en Seine- et-Marne à Tournan-en-Brie, pour profiter d’un cadre de vie plus agréable. Après plusieurs années en location, Annabelle et Milad se sont lancés dans l’achat de leur première maison, une maison qui semblait avoir besoin de simples rafraîchissements.

Annabelle préférait une maison sans travaux, mais elle a fait confiance à Milad, qui lui a promis de prendre en charge les rénovations. Mais au fur et à mesure, ils ont découvert de nombreux vices cachés, et les travaux se sont accumulés mois après mois. La situation est devenue très pesante. Milad travaille seul et n’a pas vraiment de méthode pour faire avancer le chantier. Les travaux sont alors devenus une source de tension et de stress au sein du couple, au point qu’évoquer le sujet fait désormais pleurer Annabelle.

Aujourd’hui, la maison n’est toujours pas sécurisée, et Annabelle vit dans la crainte permanente pour sa petite fille. En décembre, elle a appris qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant, rendant la situation encore plus urgente : la maison est toujours en chantier, ils dorment dans la même chambre qu’Eleanore, n’ont plus d’intimité et la future chambre du bébé est loin d’être terminée !

Milad avoue avoir sous-estimé l’ampleur de la tâche. Il culpabilise énormément. Il a le sentiment de ne pas avoir été assez vigilant lors de l’achat et d’avoir échoué dans sa promesse de rénover leur maison. Annabelle regrette cet achat qui met à mal son couple et sa vie de famille. Elle demande régulièrement des comptes à Milad sur l’avancée des travaux et a du mal à comprendre les difficultés auxquelles il fait face. Ils n’ont plus de loisirs et les rares fois où Milad s’accorde du temps pour autre chose, Annabelle le lui reproche. Ils ont la sensation d’être dans une impasse et ne savent plus comment en sortir