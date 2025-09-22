recherche
Le concert de David Hallyday "Requiem pour un fou" au Forest National diffusé sur France 4 mercredi 24 septembre 2025

lundi 22 septembre 2025
Le concert de David Hallyday "Requiem pour un fou" au Forest National diffusé sur France 4 mercredi 24 septembre 2025

Mercredi 24 septembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera le concert de David Hallyday "Requiem pour un fou" capté au Forest National, qui pose la vision unique d'un fils sur l'œuvre de son père.

Après avoir enflammé les plus grandes salles de France, de Suisse et de Belgique, son show « Requiem pour un fou - Tour » s'impose comme l'un des événements musicaux de l'année !

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettent de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte. Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission et d’amour. « Requiem pour un fou », un show sang pour sang Hallyday.

David a déjà conquis plus 450 000 spectateurs, plus de 65 000 albums vendus. Un 4ème Dôme de Paris déjà annoncé pour le mercredi 12 novembre 2025 et l'aventure ne fait que commencer...

Le Requiem Tour reprendra la route dès le 6 novembre 2025 et se prolongera en 2026, promettant une nouvelle année spectaculaire, riche en émotions, en musique et en surprises.

Une tournée historique, plus de 100 dates prévues sur deux ans !

Divertissements
