"Le meilleur pâtissier" mercredi 24 septembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 22 septembre 2025
"Le meilleur pâtissier" mercredi 24 septembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Mercredi 24 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le troisième épisode du "Meilleur pâtissier" : « Viva Italia ! ».

Pour cette troisième semaine de concours, nous partons pour une des destinations préférées des Français : bienvenue en Italie !

Épreuve du classique revisité  Le plus doux des tiramisù !

Cyril met au défi les pâtissiers de revisiter un dessert emblématique de la pâtisserie italienne : le tiramisù ! Une alternance de crème mascarpone ferme et onctueuse, et de biscuits cuillère imbibés ! À chacun sa version, pourvu qu’elle soit généreuse comme une mamma italienne !

Épreuve technique  Les mythiques sfogliatelle !

Mercotte est allée tirer de son redoutable grimoire une pâtisserie mythique de la région de Naples, aussi difficile à prononcer qu’à exécuter : les sfogliatelle, de délicieux petits coquillages feuilletés au bon goût de ricotta et d’agrumes.

Épreuve créative  Mon gâteau masque de carnaval !

Cyril et Mercotte nous invitent à l’un des évènements les plus grandioses de la planète : le carnaval de Venise ! Pour l’occasion, les pâtissiers devront créer un masque vénitien… en gâteau ! Aux pâtissiers de dévoiler une part cachée de leur personnalité à travers leur création gourmande !

Le plus italien des chefs pâtissiers français, Angelo Musa, champion du monde et Meilleur Ouvrier de France, les accompagnera avec ses conseils tout au long de l’épreuve.
Dernière modification le lundi, 22 septembre 2025 15:12
Publié dans Divertissements
Le film &quot;Manchester by the Sea&quot; avec Casey Affleck à revoir sur Arte mercredi 24 septembre 2025

Le film "Manchester by the Sea" avec Casey Affleck à revoir sur Arte mercredi 24 septembre 2025

22 septembre 2025 - 15:16

