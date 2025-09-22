"Le meilleur pâtissier" mercredi 24 septembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Mercredi 24 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le troisième épisode du "Meilleur pâtissier" : « Viva Italia ! ».

Pour cette troisième semaine de concours, nous partons pour une des destinations préférées des Français : bienvenue en Italie !

Épreuve du classique revisité • Le plus doux des tiramisù !



Cyril met au défi les pâtissiers de revisiter un dessert emblématique de la pâtisserie italienne : le tiramisù ! Une alternance de crème mascarpone ferme et onctueuse, et de biscuits cuillère imbibés ! À chacun sa version, pourvu qu’elle soit généreuse comme une mamma italienne !

Épreuve technique • Les mythiques sfogliatelle !



Mercotte est allée tirer de son redoutable grimoire une pâtisserie mythique de la région de Naples, aussi difficile à prononcer qu’à exécuter : les sfogliatelle, de délicieux petits coquillages feuilletés au bon goût de ricotta et d’agrumes.

Épreuve créative • Mon gâteau masque de carnaval !

Cyril et Mercotte nous invitent à l’un des évènements les plus grandioses de la planète : le carnaval de Venise ! Pour l’occasion, les pâtissiers devront créer un masque vénitien… en gâteau ! Aux pâtissiers de dévoiler une part cachée de leur personnalité à travers leur création gourmande !

Le plus italien des chefs pâtissiers français, Angelo Musa, champion du monde et Meilleur Ouvrier de France, les accompagnera avec ses conseils tout au long de l’épreuve.