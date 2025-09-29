recherche
Le concert de Cerrone à la Philharmonie de Paris diffusé sur France 4 mercredi 1er octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 29 septembre 2025 63
Mercredi 1er octobre 2025 à 21:05, France 4 diffusera le concert de Cerrone "Disco symphonique à la Philharmonie", une rencontre inédite entre la fièvre de la musique électronique et la majesté de la musique orchestrale.

Légende du disco depuis les années 1970, Cerrone a fait fusionner, lors d’une soirée exceptionnelle à la Philharmonie de Paris, l’énergie de ses rythmes imparables avec la puissance d’un orchestre symphonique.

Depuis plus de quatre décennies, Cerrone fait danser la planète. Avec des tubes intemporels comme Supernature, Love in C Minor ou Give Me Love, il a imposé sa signature musicale et marqué l’histoire de la musique électronique.

Cerrone incarne une expérience musicale qui a su traverser les décennies. Une longévité dont le secret tient à l’esprit expérimental : la musique de Cerrone continue de se prêter sans cesse à de nouvelles métamorphoses. Dans cette logique, le concert à la Philharmonie incarne une expérience artistique inédite : une performance où beats disco et harmonies symphoniques s’entrecroisent pour former un concert d’un genre nouveau.

Accompagné du Scoring Orchestra, Cerrone revisitera ses titres à la platine et à la batterie. Ce type de rencontres musicales, qui a toujours le mérite de décloisonner les esthétiques et d’inventer de nouveaux langages, est ici d’autant plus fructueux qu’il s’inscrit dans la continuité de l’identité musicale de Cerrone : un genre curieux, ouvert et toujours prêt à l’expérimentation…

Entre jeux de lumière spectaculaires et arrangements spécialement conçus pour l’orchestre, cette soirée s’annonce comme un grand moment d’expérience musicale où les codes du classique et du dancefloor s’entrechoqueront et se réinventeront.

Publié dans Divertissements, Mercredi
