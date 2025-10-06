recherche
Divertissements

Nouveau numéro de "Ma rénovation est la plus belle de France" mercredi 8 octobre 2025 sur M6 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 6 octobre 2025 296
Nouveau numéro de "Ma rénovation est la plus belle de France" mercredi 8 octobre 2025 sur M6 (vidéo)

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:10, M6 diffusera le second numéro de "Ma rénovation est la plus belle de France", une nouvelle émission dans laquelle Stephane Rotenberg, Sophie Ferjani et Laurent Jacquet, vont dénicher les rénovations les plus extraordinaires et les astuces d’aménagement les plus bluffantes.

C’est un véritable phénomène : de plus en plus de Français se lancent dans la rénovation de biens en ruines pour créer la maison de leurs rêves. Ces propriétaires ont pris tous les risques, en se tournant vers des biens qui font fuir la totalité des acheteurs : maisons atypiques, en très mauvais état, voire complètement en ruines… Il fallait se projeter, et pourtant : ils l’ont fait !

Stéphane Rotenberg accompagné de deux experts : Sophie Ferjani et Laurent Jacquet, vont dénicher les rénovations les plus extraordinaires et les astuces d’aménagement les plus bluffantes ! Hangar désaffecté, ancienne usine ou même église… Tous ces biens ont été rénovés avec talent par leurs propriétaires.

Ils ont osé l’impossible. À vous de juger : quelle est la plus belle rénovation de France ?

Ce sont les téléspectateurs qui en décideront, en votant parmi les 8 rénovations de la soirée pour élire la plus réussie ! Pour cela, ils pourront s’appuyer sur les avis d’un panel de spécialistes : architectes, décorateurs, architectes d’intérieur, expert en rénovation et directrice de la rédaction d’un grand magazine de décoration. Les spécialistes nous éclaireront de leur regard avisé, les téléspectateurs, eux, auront le pouvoir de voter pour la plus belle rénovation de la soirée

Un duo d'experts
Leur mission : repérer les rénovations les plus ambitieuses, originales et inspirantes.

Sophie Ferjani

Architecte d’intérieur, toujours enjouée et motivée, Sophie Ferjani exerce son métier à la ville comme à l’écran. Véritable experte en décoration et aménagement intérieur, elle va découvrir avec enthousiasme les rénovations réalisées par les particuliers, pour en souligner toutes les astuces et les bonnes idées. Comme elle aime le rappeler : “Les familles passent dans les maisons, mais les murs restent”. Elle aura donc à cœur de voir comment les participants ont réussi à garder l’âme des biens qu’ils ont rénovés, en y apportant leur personnalité. Enfin, comme toujours, Sophie va nous prodiguer des conseils aménagement et décoration pour rénover à notre tour, pour tous les goûts et tous les budgets.

Laurent Jacquet

Dynamique et spontané, Laurent Jacquet est un artisan hors pair depuis plus de 25 ans. Aucun chantier ne résiste à ce touche-à-tout qui a rénové sa première maison dès l’âge de 20 ans ! Passionné de travail manuel, cet artisan multi-casquettes aime transmettre son savoir-faire au plus grand nombre. Amoureux des vieilles pierres et des pièces historiques, c’est avec des yeux d’enfant que Laurent partira, aux côtés de Sophie, à la découverte de ces rénovations et de leurs propriétaires. “Oh la vache !” est sans doute la phrase qu’il a le plus prononcée durant les visites de ces maisons, tant il est admiratif du travail des propriétaires ! Il a pu souligner les heures de travail, les idées ingénieuses et la qualité de réalisation de ces rénovateurs qui ont tout fait eux-mêmes !
Dernière modification le lundi, 06 octobre 2025 18:59
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 7 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 7 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

06 octobre 2025 - 21:16

Sur le même thème...

Le gala du Do You Comedy de Saint-Tropez diffusé sur RMC Story mardi 7 octobre 2025

Le gala du Do You Comedy de Saint-Tropez diffusé sur RMC Story mardi 7 octobre 2025

06 octobre 2025 - 11:09

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL