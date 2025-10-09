recherche
Nouvelle édition Célébrités de "La Roue de la Fortune" mercredi 29 octobre 2025 sur M6

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025 206
Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, "La roue de la fortune" tournera une nouvelle fois en prime time dans une nouvelle spéciale célébrités présentée par Éric Antoine.

Éric Antoine va proposer à des célébrités de réaliser un vieux rêve d’enfant : tourner la roue la plus culte de la télévision ! Et pour la bonne cause !

Chaque personnalité devra faire preuve de logique pour résoudre les énigmes et tenter d’accéder à la grande finale. Mais attention : comme dans l’émission quotidienne, la Roue réserve bien des surprises. Entre Banqueroute, Échange et autres cases piégées, rien n’est jamais gagné d’avance !

Pour cette soirée exceptionnelle, Eric Antoine promet une avalanche de nouveautés : de nouvelles cases, une cagnotte solidaire et une caverne spéciale pour l’occasion !

La chaîne n'a pas communiqué, pour le moment, la liste des célébrités qui vont participer ce numéro. Dès qu'ils seront dévoilés, cet article sera réactualisé.

Ce numéro fait partie des tournages des nouvelles sessions de "La route de la fortune" qui se dérouleront du 10 au 17 octobre dans les studios de La Plaine Saint-Denis.
Dernière modification le jeudi, 09 octobre 2025 18:41
Publié dans Divertissements, Primes à venir
Suivez nous...