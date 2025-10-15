"La boîte à secrets" vendredi 17 octobre 2025 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 3 vendredi 17 octobre 2025 à 21:05 pour découvrir un numéro inédit de "La boîte à secrets".

Dans "La boîte à secrets", chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches.

Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles des invités de Faustine Bollaert, des images exclusives tournées avec leur entourage et à tenter aussi de retrouver l’identité d’un invité mystère.

Joies, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée.

Dans ce numéro, Marie-Claude Pietragalla, Santa et Arnaud Ducret auront le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de leurs proches.

Faustine Bollaert vous invite à faire la fête et, attention, vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Vous allez vibrer, rire et, peut-être, verser une larme !