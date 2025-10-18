"Tous en cuisine" samedi 18 octobre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.
On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.
Le menu du samedi 18 octobre 2025 :
Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront avec Agustín Galiana.
Plat • Bœuf bourguignon
- 1 kg de bœuf à braiser (paleron, joue ou gîte), coupé en gros cubes
- 200 g de lardons fumés coupés en cubes
- 3 carottes épluchées
- 300 g de champignons de Paris nettoyés
- 300 g de mini oignons (type grelot), épluchés
- 2 gousses d’ail épluchées, dégermées et écrasées
- 3 cuil. à soupe de farine
- 400 ml de vin rouge (de Bourgogne de préférence)
- 1 bouquet garni (thym, laurier, queues de persil)
- 1 litre de bouillon de bœuf (ou de volaille)
- 1 zeste d’orange
- 20 g de chocolat noir concassé
- Huile d’olive
- Sel fin et poivre du moulin
Dessert • Soufflé au chocolat très très gourmand
- 2 morceaux de chocolat noir de 25 g
- 100 g de chocolat noir
- 60 g de chocolat au lait fondu
- 10 g de cacao en poudre
- 5 jaunes d’œufs
- 5 blancs d’œufs
- 20 g + 20 g de sucre
- 60 g de lait d’amande
- 25 g de beurre
- 100 g de praliné amande
Toaster 100 g d’amandes, préparer un caramel blond avec 60 g de sucre et 20 g d’eau, plonger les amandes chaudes dans le caramel et mixer au blender pour obtenir un praliné fin.
- 50 g d’amandes blanches toastées
- Fleur de sel