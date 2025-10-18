"Tous en cuisine" samedi 18 octobre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Samedi 18 octobre 2025 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires cette semaine.

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.

On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.

Le menu du samedi 18 octobre 2025 :

Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront avec Agustín Galiana.

Plat • Bœuf bourguignon

1 kg de bœuf à braiser (paleron, joue ou gîte), coupé en gros cubes

200 g de lardons fumés coupés en cubes

3 carottes épluchées

300 g de champignons de Paris nettoyés

300 g de mini oignons (type grelot), épluchés

2 gousses d’ail épluchées, dégermées et écrasées

3 cuil. à soupe de farine

400 ml de vin rouge (de Bourgogne de préférence)

1 bouquet garni (thym, laurier, queues de persil)

1 litre de bouillon de bœuf (ou de volaille)

1 zeste d’orange

20 g de chocolat noir concassé

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Dessert • Soufflé au chocolat très très gourmand

2 morceaux de chocolat noir de 25 g

100 g de chocolat noir

60 g de chocolat au lait fondu

10 g de cacao en poudre

5 jaunes d’œufs

5 blancs d’œufs

20 g + 20 g de sucre

60 g de lait d’amande

25 g de beurre

100 g de praliné amande

Toaster 100 g d’amandes, préparer un caramel blond avec 60 g de sucre et 20 g d’eau, plonger les amandes chaudes dans le caramel et mixer au blender pour obtenir un praliné fin.