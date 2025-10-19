recherche
Inédit de "Super Nanny" mardi 21 octobre 2025 sur TFX chez Charlène, une maman solo

Publié dimanche 19 octobre 2025
Mardi 21 octobre 2025 à 21:10, TFX diffusera un épisode inédit de "Super Nanny" dans lequel Sylvie va intervenir auprès d'une maman solo de deux petites filles.

Charlène, 28 ans, est une maman solo de deux petites filles pleines de vie : Thalya, 6 ans, sur le point d'entrer au CP, et Séléna, 4 ans, qui fait sa rentrée en moyenne section de maternelle. Séparée depuis trois ans, Charlène élève seule ses enfants et tente tant bien que mal de trouver un équilibre dans son quotidien.

Mais entre chamailleries incessantes, crises de jalousie et écrans omniprésents, la jeune maman a perdu pied. Chaque tentative d'autorité se transforme en reproche de "maman méchante", et les doutes s'installent : Charlène se sent dépassée et incapable de faire respecter ses règles. Elle confie également ne plus réussir à partager de moments privilégiés avec son aînée, Thalya, accaparée par les caprices de sa petite dernière, Séléna.

Dès son arrivée, Charlène se jette dans les bras de Super Nanny : le ton est donné. Mais lors du premier jour d'observation, les petites se montrent exemplaires, sages et pleines de gentillesse envers la célèbre nounou. De quoi compliquer la mission de Super Nanny, qui comprend vite que derrière ces apparences se cache une maman débordée, qui a oublié de penser à elle-même.

Alors, Super Nanny réussira-t-elle à redonner confiance à Charlène et à l'aider à reprendre les rênes de son rôle de mère ? Parviendra-t-elle à rétablir un équilibre entre Thalya et Séléna, et à instaurer des règles de vie plus sereines ?

Suivez nous...