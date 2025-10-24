recherche
La pièce "Joyeuses Pâques" avec Pierre Arditi à revoir sur T18 samedi 25 octobre 2025

Publié vendredi 24 octobre 2025
Samedi 25 octobre 2025 à 21:05, T18 rediffusera la pièce "Joyeuses Pâques" avec Pierre Arditi, mise en scène par Bernard Murat et Yves Di Tullio, captée en 2001 au Théâtre des Variétés.

L'histoire en quelques lignes...

Stéphane, un publicitaire quadragénaire, profite du départ de son épouse, Sophie, pour le week-end de Pâques afin de ramener chez lui une jolie et jeune femme, Julie.

Cependant, une grève à l'aéroport, contraint Sophie à rentrer précipitamment à la maison. Elle surprend Stéphane en compagnie de Julie.

Pris au dépourvu et pour éviter un scandale conjugal, Stéphane invente un mensonge rocambolesque : il prétend que Julie est en réalité sa fille, née d'un précédent mariage dont il n'aurait jamais parlé à Sophie.

Le mensonge, destiné à le sauver, se retourne contre lui. Sophie, compatissante, s'empresse de s'enquérir de la mère de cette nouvelle venue, forçant Stéphane à inventer une histoire de plus en plus complexe.

La pièce est une comédie de boulevard qui repose sur l'accumulation des mensonges et des quiproquos, poussant Stéphane dans une série d'improvisations extravagantes pour maintenir sa façade, au risque de voir toute sa vie s'écrouler.

