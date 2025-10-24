recherche
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 26 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 octobre 2025
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 26 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 26 octobre 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Cette semaine, dans Un dimanche à la campagne, les trois nouveaux invités de Frédéric Lopez ont fait de leur énergie une force motrice, de leur enthousiasme un cap.

Depuis vingt ans, Amel Bent occupe une place de choix dans le paysage musical français. Une trajectoire guidée par le rêve discret d’une enfant en quête d’amour et de repères.

On connaît Florent Peyre pour son humour débordant et ses imitations. Il a conquis le cœur des Français grâce à son dynamisme et son style inimitable entre stand up et performance physique, car, en véritable entertainer, il danse et chante aussi !

Créatrice d’une marque de cosmétiques, Kelly Massol que le public a découvert dans l’émission « Qui veut être mon associé », s’est imposée comme une femme d’affaires au parcours hors norme… sans jamais renier son enfance modeste et difficile.

Trois parcours, trois sensibilités pour un joli moment de lâcher prise… le temps d’un dimanche à la campagne.

Extrait vidéo

Pourquoi les invités de Frédéric Lopez ont-ils accepté de faire Un dimanche à la campagne ? Et vous, qu’est-ce qui vous donnerait envie de venir ?

Kelly Massol se confie sur son enfance, marquée par le départ de sa mère quand elle n’avait qu’un an et demi.

Dernière modification le vendredi, 24 octobre 2025 12:21
Publié dans Divertissements
Suivez nous...