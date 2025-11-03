recherche
Le concert "Étincelle" de Waxx aux Folies Bergère diffusé sur France 4 mercredi 5 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 3 novembre 2025 161
Mercredi 5 novembre 2025 à 21:00, France 4 vous proposera de replonger dans l’atmosphère poétique et vibrante du concert de Waxx, un musicien expert des reprises.

En février dernier, Waxx enflammait les Folies Bergère avec Étincelle, un concert vibrant, poétique et profondément humain.

Avec Étincelle, Waxx explore ce moment magique où la musique entre dans une vie et y allume quelque chose — une émotion, une passion, une envie. Sur scène, il convie des artistes venus partager la chanson qui a éveillé une étincelle en eux, celle qui a fait naître leur amour de la musique ou marqué leur parcours.

Autour de lui, une constellation d’invités se succèdent et se croisent : Pomme, Mat Bastard, Ben Mazué, Juliette Armanet, Axelle Saint-Cirel, Ko Ko Mo, Matthieu Chedid, Pénélope Bagieu, MC Solaar et Solann.

Dans une mise en scène lumineuse et chaleureuse, Étincelle mêle confidences, reprises et moments inédits. Le concert devient un espace de rencontre, de transmission et de liberté, fidèle à l’esprit de Waxx : une célébration collective de la musique et de ce qu’elle fait naître en chacun de nous.

Suivez nous...