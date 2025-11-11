recherche
"Le maillon faible" de retour sur M6 avec Olivier Minne chaque samedi à partir du 29 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 11 novembre 2025
Suspense, culture générale et éliminations sans concession, "Le maillon faible" sera de retour sur M6 à partir du 29 novembre 2025 tous les samedis à 18:35 avec Olivier Minne aux commandes.

Ils ne sont pas de la même famille… Ils ne sont pas amis… Ils ne se connaissent même pas… Et pourtant, huit candidats vont devoir jouer en équipe…

Dans chaque manche, un candidat sera éliminé par les autres joueurs car il aura été considéré comme étant “le maillon faible”.

À la fin, un seul d’entre eux pourra remporter le gain final… les sept autres repartiront les mains vides… 

Le 16 octobre 2024, M6 relançait la marque avec une émission exceptionnelle en prime, présentée par Vincent Dedienne. “Le Maillon Faible” a réalisé de très bonnes audiences.

Olivier Minne, le nouveau maillon fort

Connu pour son érudition et son élégance, Olivier Minne prend les rênes du “Maillon Faible” sur M6… Il va y apporter sa bienveillance légendaire… teintée de sarcasmes et d’ironie… pour maintenir, comme il se doit, l’intensité du jeu.

Rappel des règles pour les maillons faibles…

À chaque manche, les candidats doivent répondre correctement à un maximum de questions pour essayer de remporter le plus d’argent possible (de 2.000 euros pour la première manche à 15.000 euros pour la dernière). Le moyen le plus rapide d’y parvenir est de travailler en équipe et de former une chaine de huit bonnes réponses consécutives.

Mais attention si l’un ou l’autre d’entre eux donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaine et fait perdre à toute l’équipe la somme accumulée. En cours de manche, si l’un des candidats dit “banque” avant qu’une question ne soit posée, la somme gagnée.

Des punchlines bientôt cultes…

"Qui est aussi utile à l’équipe qu’un slip au Cap d’Agde ?"

"Qui est comme un spectacle de danse de maternelle… rafraichissant mais sans grand intérêt ?"

"Qui respire l’intelligence… mais malheureusement l’expire aussi tôt ?"

Suivez nous...