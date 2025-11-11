recherche
Le spectacle "Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après" sur M6 samedi 29 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025
Le spectacle "Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après" sur M6 samedi 29 novembre 2025 © Marc Olivier HUARD / COMEDIHA

À ne pas manquer sur M6 samedi 29 novembre 2025 à 21:10, le spectacle inédit "Notre-Dame de Paris - les grandes retrouvailles 25 ans après".

Vingt-cinq ans après avoir marqué l’histoire de la chanson, l’intégralité du casting original de Notre-Dame de Paris, la comédie musicale préférée des Français, se réunit pour une soirée exceptionnelle.

Toujours avec le même plaisir et la même complicité, Garou, Patrick Fiori, Daniel Lavoie, Hélène Ségara, Julie Zenatti et Bruno Pelletier retrouvent les personnages de Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Phoebus et Fleur de Lys, le temps d’un soir.

Ils partagent à nouveau la scène pour la première fois depuis plus de vingt ans, pour interpréter les chansons culte qui ont bouleversé des millions de spectateurs.

Suivez nous...