Le concert de Jul au Stade de France sera diffusé sur France 4 mercredi 3 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 11 novembre 2025
Le concert de Jul au Stade de France sera diffusé sur France 4 mercredi 3 décembre 2025 © Achille Grandjean

Mercredi 3 décembre 2025 à 21:10, France 4 offrira à ses téléspectateurs le concert de Jul, icône populaire, symbole générationnel et référence du rap français, capté au Stade de France en avril dernier.

Jul est depuis plusieurs années l'un des artistes les plus écoutés en France, multipliant les albums et titres à succès.

Avec un minimum de deux albums par an, Jul est d’une productivité folle et ne cesse de régaler ses fans, sa team comme il l’appelle. Sa présence sur scène est cependant rare !

Ce concert au Stade de France, à Paris, était l’un des événements musicaux les plus attendus de ce début d'année (un mois avant celui de Marseille).

Avec une carrière jalonnée de succès et une fanbase dévouée, l’artiste a offert une performance inoubliable pour tous les spectateurs présents.

