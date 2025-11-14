"La boîte à secrets" : voici les prochains invités qui seront reçus par Faustine Bollaert sur France 3

"La boîte à secrets" sera bientôt de retour sur France 3, voici les invités qui seront reçus par Faustine Bollaert dans les deux prochains numéros qui seront tournés début décembre.

Dans "La boîte à secrets", Faustine Bollaert accueille trois personnalités pour une soirée toujours plus festive et émouvante.

Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches !

Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui, et tenter de retrouver l’identité d’un invité mystère, ainsi que des images exclusives tournées avec l’entourage des invités !

Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations sont au menu de chaque émission.

Faustine Bollaert tournera le 1er et le 2 décembre 2025 deux numéros de "La boite à secrets" dans lesquels elle recevra Julie Zenati, Julien Clerc, Antoine Dulery, François-Xavier Demaison et Catherine Lara.

Ces numéros seront diffusés très prochainement sur France 3.

Si vous souhaitez faire partie du public et assister aux enregistrements, des places vous sont offertes par l'Agence Cassandra sur son site.