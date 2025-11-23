recherche
"Super Nanny" chez Audrey et Augustin à revoir mardi 25 novembre sur TFX (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 23 novembre 2025 110
"Super Nanny" chez Audrey et Augustin à revoir mardi 25 novembre sur TFX (vidéo)

Mardi 25 novembre 2025 à 21:05, TFX vous proposera de revoir l'épisode de “Super Nanny” dans lequel Sylvie intervient chez Audrey et Augustin, un couple d'hôteliers, dont les enfants ont pris le contrôle.

Audrey et Augustin sont ensemble depuis 5 ans, ce couple d’hôtelier a eu un coup de foudre au travail. Très vite, ils se sont installés ensemble et ont fondé une famille : Lenny (7 ans et fils d’Audrey), Jade (2 ans) et Malo (6 mois). Audrey, en congé parental, a du mal à laisser quelqu’un d’autre s’occuper du petit dernier. Augustin peut à peine s’en approcher, avec la petite Jade un fossé s’est creusé, et Lenny en profite pour se mettre derrière un écran dès qu’il en a l’occasion.

Si bien qu’aujourd’hui dans la maison il y a des clans : chacun s’occupe de son enfant, Augustin s’occupe de Jade, Audrey de Malo, et Lenny navigue entre tous les membres de cette famille.

Pour le rangement et le ménage idem ! Audrey contrôle tout, rien ne doit jamais dépasser : un drap, un cheveu, un jouet… Résultat, fini les sorties, les restaurants entre amis et voyage en amoureux. Et, même si Audrey rêverait de retravailler dans l’hôtel où leur amour est né, elle n’arrive pas à lâcher prise et à confier ses enfants !

S’ils font appel à Super Nanny aujourd’hui c’est qu’ils arrivent au point de non-retour, ils savent que s’ils n’agissent pas vite la famille risque d’exploser ! Super Nanny va-t-elle pouvoir défaire ces clans et permettre à cette famille de retrouver l’équilibre avant qu’il ne soit trop tard ?

Un défi de taille pour ce couple conscient du chemin qui leur reste à mener, Super Nanny va devoir passer à l’action plus vite que d’habitude…

