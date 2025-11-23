"Super Nanny" chez Audrey et Augustin à revoir mardi 25 novembre sur TFX (vidéo)

Audrey et Augustin sont ensemble depuis 5 ans, ce couple d’hôtelier a eu un coup de foudre au travail. Très vite, ils se sont installés ensemble et ont fondé une famille : Lenny (7 ans et fils d’Audrey), Jade (2 ans) et Malo (6 mois). Audrey, en congé parental, a du mal à laisser quelqu’un d’autre s’occuper du petit dernier. Augustin peut à peine s’en approcher, avec la petite Jade un fossé s’est creusé, et Lenny en profite pour se mettre derrière un écran dès qu’il en a l’occasion.
Si bien qu’aujourd’hui dans la maison il y a des clans : chacun s’occupe de son enfant, Augustin s’occupe de Jade, Audrey de Malo, et Lenny navigue entre tous les membres de cette famille.
Pour le rangement et le ménage idem ! Audrey contrôle tout, rien ne doit jamais dépasser : un drap, un cheveu, un jouet… Résultat, fini les sorties, les restaurants entre amis et voyage en amoureux. Et, même si Audrey rêverait de retravailler dans l’hôtel où leur amour est né, elle n’arrive pas à lâcher prise et à confier ses enfants !
S’ils font appel à Super Nanny aujourd’hui c’est qu’ils arrivent au point de non-retour, ils savent que s’ils n’agissent pas vite la famille risque d’exploser ! Super Nanny va-t-elle pouvoir défaire ces clans et permettre à cette famille de retrouver l’équilibre avant qu’il ne soit trop tard ?
Un défi de taille pour ce couple conscient du chemin qui leur reste à mener, Super Nanny va devoir passer à l’action plus vite que d’habitude…