Inédit de "Vendredi tout est permis" vendredi 28 novembre 2025 sur TF1, les invités d'Arthur (vidéo)

Vendredi 28 novembre 2025 à 23:40, Arrhur vous donne rendez-vous sur TF1 pour découvrir un nouveau numéro inédit de "Vendredi tout est permis".

Au programme de ce numéro inédit de “Vendredi tout est permis”, de grands moments de rires, le tout en compagnie d'invités exceptionnels.

Arthur reçoit : Camille Cerf, Nash, Tareek, David Azria, Tony Saint Laurent, le retour d'Ary Abittan et un petit nouveau Maff Derulo !

Et cerise sur le gâteau : un tour de magie époustouflant signé Antonio.

Cette joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission. Séquences cultes en perspective !

Vous l'aurez compris, ce samedi, tout est permis et la bonne humeur garantie !

Extrait vidéo

Ary Abittan fait son retour dans VTEP !

Tareek et Tony Saint Laurent élus passagers de l’année par Abittan Airlines !

La nouvelle saison de VTEP débute avec un décor penché mémorable...