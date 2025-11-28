La pièce "Compromis" avec Pierre Arditi et Michel Leeb rediffusée sur France 4 dimanche 30 novembre 2025

Dimanche 30 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera la pièce "Compromis" de Philippe Claudel avec Pierre Arditi et Michel Leeb.

L'histoire en quelques lignes...

Deux amis, un appartement vide. L'un est un comédien médiocre, l'autre un dramaturge raté. Ils sont là pour la vente de l'appartement.

En attendant l'acheteur, ils discutent, se flattent, se taquinent, puis se blessent ... Un réglement de comptes farcesque mais sans concession,devant l'acheteur qui finit par arriver.

Vat-il en demeurer le spectateur, en devenir l'arbitre ou en être au dinal la seule victime !

"Compromis" est une pièce qui explore les dynamiques de l'amitié à travers le prisme du monde du théâtre, avec des moments à la fois drôles et émouvants.

Une pièce mise en scène par Bernard Murat.